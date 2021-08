El Gobierno de La Rioja pide extremar las precauciones para evitar incendios ante la ola de calor

El Gobierno de La Rioja hace un llamamiento a la ciudadanía ante la inminente ola de calor que provocará un incremento de las temperaturas y el consiguiente riesgo de incendios. El pasado 15 de julio comenzó la temporada de alto riesgo de incendios forestales, ante la cual, el Gobierno de La Rioja cuenta con un dispositivo de más de 300 profesionales para luchar contra el fuego.

Así, señala el Ejecutivo regional, es importante cumplir las normas y no hacer fuego bajo ningún concepto, extremando el cuidado en zonas recreativas. Se recomienda, igualmente, no utilizar maquinaria agrícola o de otro tipo que pudiera desprender chispas y provocar fuegos; respetar los periodos autorizados para la quema de rastrojos; no arrojar cigarrillos que puedan estar mal apagados y provocar incendios; no abandonar basuras y, especialmente, botellas de vidrio que, por el efecto lupa que realizan, pueden provocar un incendio.

De igual forma, desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, se recuerda a los campistas que solo se puede acampar en zonas autorizadas, ya que están acondicionadas y cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio.

Consejos para evitar incendios

Si observa un incendio forestal o una columna de humo, avise a las personas que viven cerca y comuníquelo al teléfono 112.

No conduzca a través del humo. Sitúe su vehículo en un lugar sin vegetación, alejado del fuego y encienda las luces.

Aspectos a tener en cuenta en caso de incendio

Observe la dirección del fuego y prevea una salida de escape.

La ropa le protegerá

Respire con un pañuelo húmedo tapando la boca y nariz

Vigile el viento, un cambio puede hacer que el fuego le rodee, vaya siempre en sentido contrario

Trate de ir a las zonas más desprovistas de vegetación

No huya del fuego ladera arriba, es mejor pasar por los flancos o zonas ya quemadas. No huya hacia barrancos, hondonadas o agujeros, procure quedarse junto a cortafuegos o barreras naturales (río, carreteras…).

Si el fuego le rodea, sitúese en tierra ya quemada

Conserve la calma y obedezca las instrucciones de los agentes forestales o de protección civil.