Un incendio en una fábrica de Logroño deja dos trabajadores hospitalizados

Dos trabajadores han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humo y gases tras el incendio que se ha producido a las 08:34 horas de este miércoles en una empresa de tintas. El suceso ha tenido lugar en la calle Majuelo del Polígono de Cantabria I, según ha informado SOS Rioja 112. En total, seis trabajadores de la empresa han precisado atención sanitaria.

Origen y extinción del fuego

Tras la intervención, los recursos desplazados han informado de que el incendio se ha originado en una picadora que ha generado chispas en la nave Interchip. Han sido los propios trabajadores de la empresa quienes han sofocado el fuego con extintores y el uso de una boca de riego e hidrantes.

Amplio dispositivo de emergencias

Desde el Centro Coordinador se ha movilizado a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y dos Técnicos de Protección Civil del Gobierno de La Rioja. También se ha notificado a la Policía Local y Nacional. Los bomberos se encuentran en el lugar realizando labores de remate, asegurando el proceso de extinción y ventilación de la nave.

De los seis trabajadores atendidos, dos de ellos han sido trasladados al servicio de urgencias del Hospital San Pedro con problemas respiratorios para recibir una mejor valoración hospitalaria.