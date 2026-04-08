Un incendio calcina por completo una vivienda en Logroño sin dejar heridos: Este despiste es el origen principal del fuego en casa

Los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño han sofocado a primera hora de este martes un aparatoso incendio declarado en una vivienda de la Avenida de Colón, 24, en pleno centro de la ciudad. El fuego, que se ha iniciado sobre las 06:15 horas, ha afectado a la totalidad del piso aunque, afortunadamente, no se han registrado daños personales.

Según ha informado SOS Rioja 112, ha sido la Policía Nacional la que ha dado el aviso al Centro de Coordinación del suceso. Inmediatamente, se ha informado a la Policía Local y se han movilizado tanto los Bomberos de Logroño como los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, que han acudido al lugar de los hechos de manera preventiva.

Ayuntamiento de Logroño Intervención de los bomberos de Logroño

El salón, origen del fuego

Fuentes de los Bomberos de Logroño han informado de que el incendio ha comenzado en el salón de la vivienda. Desde este punto, las llamas se han propagado rápidamente por el resto de las habitaciones, dejando el piso afectado casi en su totalidad.

El despiste en la cocina que puede ser mortal

Un total de 92 personas han fallecido en incendios y explosiones en España durante este invierno, entre los meses de noviembre y febrero. Según el avance del ‘Estudio de Víctimas de Incendios’ de la Fundación Mafre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, 85 de las víctimas se produjeron en viviendas, y más de la mitad de ellas eran personas mayores de 65 años. El fuego es el protagonista en ocho de cada diez accidentes en el hogar, un dato que pone el foco en la importancia de la prevención.

En Logroño residen más de 35.100 personas mayores de 65 años, consideradas población de riesgo. A ellas se suman las personas dependientes y aquellas que viven solas, un modelo de hogar en crecimiento que ya suma más de 37.000 hogares unipersonales en La Rioja.

Daniel León, jefe del Parque de Bomberos de Logroño, ha confirmado en COPE Rioja un "aumento muy importante" en las solicitudes de aperturas de puerta ante la falta de noticias de familiares, así como un incremento de incendios "provocado por despistes". La cocina es, sin duda, "el origen principal de los incendios", señala León. Una de las situaciones más comunes es dejar una sartén en el fuego y distraerse con una llamada, lo que puede provocar que el aceite prenda.

Cocina quemada en un incendio

Ante una sartén en llamas, la actuación correcta es crucial. León aconseja intentar sofocar el fuego "con un trapo húmedo o la propia tapa de la sartén". Es fundamental no caer en el primer impulso de usar agua. "Nunca echar agua, porque multiplicaríamos la llama al generarse una bola de fuego considerable", advierte. Esta acción, además, puede provocar graves quemaduras en brazos y cara.

La tecnología también presenta nuevos retos como los incendios de coches eléctricos en garajes. Daniel León reconoce que es un "reto interesante y duro" debido a la rapidez con la que arden y la gran cantidad de humo tóxico que generan. Los servicios de bomberos ya trabajan en procedimientos avanzados, como el uso de mantas ignífugas o carros especiales para movilizar estos vehículos.

Ante cualquier emergencia, la rapidez es vital. El jefe de bomberos de Logroño ha asegurado que el tiempo de actuación es mínimo: "Desde que recibimos el aviso hasta que nosotros ya salimos del parque, no tardamos más de 2 minutos".