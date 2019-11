Inaugurada la exposición “Sabía leer el cielo” de Steve Pyke y Timothy O’Grady en el Ayuntamiento de Logroño

Dentro del Festival de Narrativas CUÉNTALO, esta noche se ha inaugurado la exposición “Sabía leer el cielo” sobre la emigración irlandesa. Se muestra, por primera vez en España, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño.

Muchos libros se llevan al cine, pero en este caso, nos encontramos ante un libro, ‘Sabía leer el cielo’ (publicado en español por la editorial riojana Pepitas de Calabaza) lle­vado a una sala de exposiciones.

Una joya inédita que narra la experiencia de los emigrantes irlandeses del siglo XX a Inglaterra, un éxodo nunca antes descrito con tanto lirismo. Evocadora por sus imágenes, cuenta el viaje de un irlandés a los campos, barracas de boxeo y obras de Inglaterra. Hasta que se encuen­tra solo con sus recuerdos y busca sentido a una vida de pérdida y soledad.

Un éxodo similar a otros de la Europa del siglo XX, como la migración de nuestros padres y abuelos desde las sierras hasta Logroño o a las grandes capitales. El libro ha sido muy laureado y adaptado, como atestiguan la película ‘I Could Read The Sky’ o la canción de Knopfler ‘Mighty Man’, basadas en el libro.

Steve Pyke

Reino Unido, 1957. Fotógrafo residente en Nueva Orleans. Durante los últimos 35 años ha trabajado en varias series que buscan recoger caras de nues­tro tiempo. Su trabajo más conocido es la compi­lación de fotografías de líderes del pensamiento en su libro ‘Philosophers’. Su serie ‘Astronauts’ ha sido adaptada al cine. Ha colaborado con escritores como Timothy O’Grady con el libro ‘Sabía leer el cielo’, publicado en 1997 y también llevado al cine. En 2004, la Reina de Inglaterra le galardonó por su servicio a las artes y en 2006 fue nombrado Miem­bro de la Royal Photographic Society.

Timothy O’Grady

Chicago, 1951. Es autor de la premiada novela ‘Mo­therland’, del libro de memorias ‘On Golf’, y del de viajes ‘Divine Magnetic Lands’, y es coautor junto con Kenneth Griffith de ‘Curious Journey: An Oral History of Ireland’s Unfinished Revolution’. Su li­bro, ‘Children of Las Vegas’, con fotografías de Ste­ve Pyke ha sido publicado en castellano por la edi­torial Pepitas de Calabaza (‘Hijos de las Vegas’). Su relación con Steve Pyke se remonta a muchos años antes con la publicación del libro ‘I Could Read The Sky’ (‘Sabía leer el cielo’), donde Timothy reflexiona sobre la migración irlandesa.