La importancia del aislamiento preventivo tras contacto estrecho con un positivo aunque tu PCR sea negativa

Tras un contacto estrecho con un positivo hay que permanecer en aislamiento durante 10 días. Este confinamiento personal no es un capricho. Y es que, aunque el resultado de la PCR sea negativo en un primer momento, podría positivarse en el transcurso de esas dos semanas.

El resultado negativo al inicio de la cuarentena significa que en la muestra no se han podido detectar restos del virus, pero eso no significa que no puedas estar incubándolo.

María, enfermera en el Hospital San Pedro de Logroño, nos recuerda la importancia de cumplir escrupulosamente con esa cuarentena. El aislamiento hay que llevarlo a rajatabla aunque nuestra PCR sea negativa, insiste. Así se envitaría que algunas cadenas de transmisión crecieran sin control.

Según nos relata María, "esos días de aislamiento hay que llevarlos a rajatabla a pesar de tener una PCR negativa", porque "es importante que nos mantegamos en casa, aislados, y sin tener ningún contacto para no poner en peligro a nuestros seres queridos ni a la población en general".

Durante el periodo de cuarentena se puede realizar otra PCR para aclarar el diagnóstico, que en muchos casos será negativa, pero la cuarentena debe mantenerse. Durante esos días se valorará la posible aparición de síntomas que puedan hacernos sospechar y debemos recordar que podemos ser asintomáticos así que conviene mantener todas las precauciones posibles.

Conviene recordar que el Ministerio de Sanidad considera contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso confirmado, a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos.

Hay que intentar, en la medida de lo posible, que la persona contagiada tenga una habitación propia, salir solamente para lo estrictamente necesario y que la puerta esté siempre cerrada. Y, en el caso de aislamiento preventivo, hay que actuar del mismo modo siempre que sea posible.

Dentro de la habitación el aislado debe tener:

Móvil

Productos para la higiene de manos

Pañuelos

Mascarillas

Cubo de basura preferiblemente con pedal. Dentro habrá una bolsa de plástico, en la que la persona afectada depositará pañuelos u otros productos de desecho. Para tirar la bolsa es necesario introducir esta bolsa en una segunda bolsa y anudarla antes de llevarla a la basura general de la casa.

Baño de uso exclusivo siempre que sea posible

Lo perfecto sería que la persona afectada tuviera un baño de uso exclusivo, de esta manera nos aseguraríamos de que el resto de personas que viven en la casa no tienen acceso directo a las zonas contaminadas.

En cualquier caso deberá llevarse a cabo una desinfección con agua y lejía (solución de 20ml por cada litro de agua).

Si por las condiciones de la vivienda es imposible tener un baño propio es imprescindible que cada vez que la persona afectada haga uso de él se desinfecte el baño. Debe hacerse con la misma solución de agua y lejía anteriormente citada.

Normas básicas para el uso de zonas comunes

A veces es inevitable el uso de ciertas zonas comunes en la casa, como el salón, algún pasillo o ciertas puertas. Una vez que la persona infectada por coronavirus sale de la habitación siempre debe:

Llevar la mascarilla

Respetar la distancia de seguridad de más de 2 metros con el resto de personas que viven en la casa.

Además es importante ventilar todos los días la casa y no compartir utensilios como platos, cepillos o vasos.

Las zonas de mayor interacción, como los pomos de las puertas, por ejemplo, deben desinfectarse a menudo.

Cómo lavar la ropa y los platos

Durante estos días de aislamiento domiciliario se incrementará la frecuencia de las lavadoras, no pasa nada, es algo normal y recomendable.

Lo que tenemos que tener claro es que todo lo que haya estado en contacto con la persona afectada (ropa, sábanas, toallas o otros productos textiles) debe meterse en una bolsa de plástico para llevarla a la lavadora. La persona que ponga la lavadora intentará no tocar directamente la ropa con las manos y, una vez introducida en la lavadora, tirará la bolsa de plástico y realizará un correcto lavado de manos (siguiendo los protocolos)

La ropa deberá lavarse en programa caliente, entre 60º y 90º.

Para lavar los platos y utensilios de cocina puedes hacerlo a mano con agua caliente o utilizando el lavavajillas.