"No importa cómo eres. Eres un jugador de rugby brillante": Un niño anima a su 'rival' en un campo de rugby

El Sindicato Argentino de Fowards ha publicado un vídeo en el que se ve a un niño de unos diez años dando ánimos a otro niño. Se trata de su rival en el campo de rugby que está llorando porque es el más pequeño del equipo. El vídeo ha corrido como la pólvora por grupos de WhassApp de equipos deportivos, de padres y madres, de educadores... Con decisión y mucho cariño se acerca a su 'rival' para recordarle que es un jugador brillante.

Es imposible no emocionarse con la 'arenga' de un niño que se acerca a su compañero de equipo para levantarle el ánimo, para devolverle la confianza, para recordarle que sí puede. Palabras emocionantes que 'remata' con un abrazo que reconfortaría a cualquiera. El entrenador del equipo es testigo de excepción de una imagen que muestra a la perfección los valores del deporte, esos valores que se convierten en pilar de vida.



"No importa si eres alto, no importa si eres bajo, si eres gordo. Paul, eres un jugador brillante de rugby para tu edad, eres una locura", le consuela. Después, los dos se funden en un abrazo:









El entrenador anima a los chicos y le reonoce lo que acaba de hacer por su amigo: "Eres el mejor compañero del mundo".