"Igualdad, libertad, lealtad y seguridad": Los compromisos de la nueva delegada del Gobierno en La Rioja

La nueva delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, se ha comprometido con una serie de principios que han guiado tanto sus responsabilidad públicas anteriores como su vida en general, como son "la igualdad, la libertad, la lealtad y la seguridad" "Creo en los principios y en los valores que he aprendido desde muy joven. Y que estos derivan en una visión de la sociedad que busca la justicia, la igualdad y la libertad real de todos los seres humanos. Y no hay mayor injusticia que el machismo", por lo que "defenderé con convicción y firmeza los derechos y libertades de las mujeres", ha añadido.

Arraiz ha pronunciado esta palabras tras promete el cargo como delegada del Gobierno, en un acto presidido por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu. Ha querido en su intervención señalar que era un "inmenso honor" aceptar este cometido, al tiempo que ha agradecido a su antecesora, María Marrodán, su trabajo", así como ha querido poner el acento el trabajo desarrollado en el Gobierno de Concha Andreu, al frente de la dirección general de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda.

RETO DEMOGRÁFICO

En su discurso, ha querido realzar el papel de los Ayuntamientos, porque "son protagonistas del desarrollo de La Rioja, y desde esta institución, seguiremos trabajando juntos por la seguridad ciudadana y el crecimiento de vuestros municipios en todos los ámbitos que competan a la Administración General del Estado".

En este sentido, ha recordado que el Reto Demográfico "es uno de los ejes prioritarios en la agenda del Gobierno de España y en una tierra como la riojana, es fundamental afrontarlo para mantener el Estado de Bienestar, la cohesión social, la vertebración territorial y nuestro modelo de convivencia".

Por ello, "debemos ir de la mano con los municipios para que esta transformación del país sea una realidad. Y es que solo el entendimiento, la coordinación y la colaboración entre instituciones en los diferentes niveles territoriales son lo que permiten que los ciudadanos confíen en sus instituciones y las consideren como garantes de sus derechos, como esa construcción común, que entre otras, nos hace grandes como país", ha añadido Arraiz. Ha afirmado, en sus palabras, que para ella unos "aliados" serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los funcionarios del Estado.

A continuación, Arraiz ha indicado otros principios que guiarán su trabajo al frente de la Delegación del Gobierno como "la lealtad a la Constitución, así como al Gobierno de España, que es uno de los requisitos para ser leal con el Estado y que en demasiadas ocasiones no se tiene en cuenta". También ha manifestado que "se centrará en la dedicación y entrega a mi trabajo, siendo consciente de la responsabilidad institucional que significa" y "ejercer mi cargo como delegada del Gobierno de España como un servicio público y en consecuencia actuar como una servidora de la sociedad".

GUERRA DE UCRANIA

No ha obviado en su intervención el "compromiso" del cargo en estos tiempos de "amenazas como consecuencia de la guerra que se está disputando en Ucrania y que nos afecta a nivel mundial". "Son tiempos difíciles en los que nuestro país y el continente europeo en su conjunto sufren las consecuencias de una invasión cruel, injusta e inmoral", ha añadido.

En este sentido, Arraiz ha asegurado que el "ataque a la soberanía de Ucrania nos ha puesto en una doble disyuntiva: acoger a quienes huyen del conflicto y ser determinantes desde la Unión Europea para combatir un gobierno que prefiere la guerra al diálogo y la paz". "La política ha de estar, más que nunca, a la altura de las circunstancias y combatir desde la unidad los efectos de esta situación. Todo aquel responsable político que no entienda que debemos trabajar todos juntos para afrontar los retos que tenemos por delante, colaborando y no compitiendo, sumando y no restando, es en realidad, una persona irresponsable que no está a la altura de la gravedad del momento", ha añadido la nueva delegada del Gobierno.

Para Arraiz el reto "es salir reforzados de esta situación fruto de la sinrazón, sin dejar a nadie atrás", algo para lo que ha destacado "contamos con una gran oportunidad en forma de medidas directas del Gobierno de España y también de fondos europeos, que han de servir para salvar empleos y también empresas, para reactivar y modernizar nuestra economía, hacer más seguros los puestos de trabajo y fomentar una mejor competitividad empresarial", ha concluido.