Ignacio Tricio, portavoz Cs Logroño, valora así las últimas noticias sobre la nueva estación de autobuses

Ignacio Tricio, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en Logroño analiza en COPE Rioja las últimas noticias conocidas en el pleno extraordinario sobre la nueva estación de autobuses.

Tricio pone el acento en esta infraestructura vital "para el transporte diario de logroñeses y riojanos pero también para el turismo". Explica cuáles son las consecuencias de que la futuro estación de autobuses no esté operativa.

El portavoz de Cs Logroño repasa las últimas novedades al respecto.

Y es que, el equipo de Gobierno local considera “con mucha seriedad” la redistribución de las dársenas de la nueva estación de autobuses de Logroño para que pase de tener 27 a contar con 22 y aumentar así su accesibilidad.

Así lo indicaba este lunes el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, en su intervención en el pleno municipal extraordinario convocado a petición del Grupo del PP para “pedir explicaciones detalladas sobre las razones por las que la nueva estación de autobuses continúa cerrada”.

El pleno rechazaba el acuerdo planteado por los populares para “instar a la Junta de Gobierno local a la realización de los trámites administrativos necesarios para la inmediata apertura de la nueva estación de autobuses bajo la fórmula de gestión directa”.

Este acuerdo ha decaído con los votos en contra de los grupos del PSOE, UP y del concejal del PR+, Rubén Antoñanzas; los votos a favor del PP y Cs; y las abstenciones de los concejales no adscritos María Luisa Bermejo y Javier Garijo. “Nos hubiera gustado abrir antes la nueva estación de autobuses, pero la decisión de no tirar un túnel para abrir otro la ha condicionado; se van a colocar redes y mayas de seguridad en la cubierta, y eso retrasa la apertura”; a lo que se suma que “el sector privado se vio con ciertas reticencias para dar un paso adelante y dejó desierta la licitación”, ha subrayado.

Señalaba que “la fecha de octubre de 2023 es la más adecuada” para prever la apertura de este espacio, que no ha abierto antes “no por falta de trabajo y voluntad, sino que ha habido un trabajo muy serio por todo el equipo, que no tenía ningún cálculo electoral”.