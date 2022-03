La huelga de transportes deja en La Rioja daños y destrozos en unos 80 camiones

Miembros del piquete de la huelga de transportistas, presuntamente, han provocado daños y destrozos en unos 80 camiones en La Rioja. El secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) en La Rioja, Javier Cámara, ha detallado este martes a Efe que los desperfectos han aparecido en camiones en el polígono El Sequero de Agoncillo y en Santo Domingo de la Calzada, y ayer los hubo en Calahorra.

Cámara ha precisado que ha habido "cuantiosos desperfectos", como ruedas pinchadas, lunas rotas y lonas rajadas, que desde la CETM ha condenado "enérgicamente". Aunque aún no se ha realizado una valoración conjunta de los daños producidos, ha explicado que cambiar cada rueda cuesta 500 euros, las lunas otros 700 y las lonas unos 1.700 euros, lo que supone "un coste importante".

Además, ha lamentado Cámara, mientras el taller se encarga de arreglar estos daños, los camiones no pueden trabajar y la mercancía no llega a tiempo a su destino. Por ello, ha pedido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intensifiquen la vigilancia para evitar este tipo de actos y se pueda garantizar el derecho a trabajar de los transportistas que no secundan la huelga.

Todos estamos en este ‘Titanic’ insostenible, pero acciones como esta harán que todos terminemos ahogados.

Todos estamos en este 'Titanic' insostenible, pero acciones como esta harán que todos terminemos ahogados.

Nuestra repulsa más enérgica a tanta violencia que vienen sufriendo los transportistas durante esta semana.

Desde ayer lunes hay huelga indefinida convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías a causa del alto precio del combustible, un paro que no están secundando las principales patronales del sector, que tienen previsto reunirse con el Gobierno.

El secretario general de laConfederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) en La Rioja a asegurado que los huelguistas "son apenas entre 30 y 40 personas", por lo que ya han alertado a la Delegación del Gobierno para que estén pendientes de sus actividades, porque los transportistas que trabajan también "han recibido amenazas" de los piqueteros. La CETM agrupa en La Rioja a 150 empresas, que cuentan con una flota conjunta de 1.700 vehículos dedicados al transporte de mercancías.

Por su parte, la Guardia Civil en La Rioja ha detallado a Efe que patrullas de Tráfico y de Seguridad Ciudadana se encargan de realizar funciones de protección a los transportistas que no secundan la huelga.

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha indicado a Efe que este miércoles ha habido piquetes informativos sin que se hayan generado incidentes reseñables.

Durante la jornada del martes se produjeron cortes puntuales al tráfico pesado en Logroño y localidades cercanas; también actuaron piqueteros en El Sequero, frente a la empresa Translogroño y en las inmediaciones del peaje de acceso a la autopista AP-68 en Agoncillo.