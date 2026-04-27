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La huelga de médicos en La Rioja deja ya un reguero de cancelaciones: Casi 50 cirugías suspendidas y más de 1.200 consultas sin atender

El paro suspende casi 50 cirugías y más de 1.200 asistencias en la primera jornada de movilizaciones para pedir un estatuto marco propio para los facultativos

Médicos en huelga en La Rioja

COPE / Archivo

Médicos en huelga en La Rioja

Rocío Ruiz

Logroño - Publicado el

1 min lectura

La huelga de médicos convocada este lunes en La Rioja ha provocado un impacto notable en el sistema sanitario. Según los datos facilitados por el Gobierno riojano a EFE, hasta las 15:00 horas se han suspendido 48 intervenciones quirúrgicas que afectaban a 10 quirófanos programados. Además, se han cancelado un total de 1.275 asistencias a pacientes, de las cuales 850 eran consultas externas en Atención Hospitalaria y 425 en Atención Primaria.

El impacto de la huelga en cifras

El paro también ha afectado a la realización de 70 pruebas diagnósticas, que han tenido que ser pospuestas. En cuanto al seguimiento, el Ejecutivo regional ha cifrado en 104 los facultativos que han secundado la huelga de un total de 1.355 médicos convocados. Esta cifra no incluye los servicios mínimos, vacaciones o bajas laborales.

La huelga, convocada por el Sindicato Médico de La Rioja, se enmarca en una movilización de carácter nacional. La principal reivindicación del colectivo es la creación de un estatuto marco propio para los facultativos, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y profesionales.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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