La huelga médica se intensifica en La Rioja mientras miles de pacientes sufren cancelaciones y el conflicto con Sanidad se agrava: Última semana de abril con paros, protestas y consultas canceladas en un escenario que preocupa a pacientes y profesionales

La huelga médica continúa en España tras el rechazo del nuevo Estatuto Marco. Los facultativos mantienen paros semanales hasta junio y denuncian falta de avances en sus condiciones laborales. En La Rioja ya se han cancelado miles de consultas y operaciones, mientras la tensión con Sanidad aumenta.

conflicto sanitario sin una salida clara

El sistema sanitario español vive uno de los momentos más tensos de los últimos años. Los médicos mantienen su pulso con el Ministerio de Sanidad después de que el nuevo Estatuto Marco no haya incluido sus principales demandas laborales y profesionales.

El Comité de Huelga, impulsado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), sostiene que el documento presentado no responde a la realidad del trabajo médico en hospitales y centros de salud. En este contexto, los facultativos continúan con un calendario de paros semanales que se prolonga hasta el mes de junio.

La situación no es nueva. Durante el último año ya se han producido varias movilizaciones en diferentes puntos del país, con protestas en junio, octubre y diciembre de 2025 y en febrero y marzo de este año 2026. Desde entonces, la tensión ha ido en aumento y el conflicto se ha ido endureciendo progresivamente y ahora entra en una fase más delicada, con un choque directo entre los profesionales y el Ministerio de Sanidad.

Europa Press Concentración de médicos

Qué reclaman los médicos y por qué han llegado a la huelga

Las reivindicaciones del colectivo médico no son nuevas, pero sí siguen sin respuesta efectiva. Entre las principales demandas destaca la creación de un estatuto propio que reconozca la alta responsabilidad, la formación especializada y la carga asistencial que asumen los facultativos en su día a día.

También reclaman una mejora de las condiciones laborales, entre ellas la implantación de una jornada de 35 horas semanales, algo que consideran clave para reducir la presión asistencial y mejorar la calidad del servicio.

En este escenario, el Comité de Huelga ha elevado el tono del conflicto llegando incluso a pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante lo que consideran una falta de avances reales en la negociación.

La sensación dentro del colectivo es de estancamiento, con la percepción de que las conversaciones no han logrado traducirse en cambios concretos que mejoren su situación laboral ni la organización del sistema sanitario.

EFE La ministra de Sanidad, Mónica García

El impacto real: consultas canceladas y más presión asistencial

Más allá del debate político y sindical, la huelga ya está dejando huella en la atención sanitaria. En comunidades como La Rioja, los efectos se están notando de forma directa en los pacientes.

Según los datos de la Consejería de Salud, durante la última semana de huelga, en marzo, se llegaron a suspender 8.980 consultas, de las cuales 3.190 correspondieron a Atención Primaria y 5.790 a Atención Especializada. Además, también se cancelaron 49 intervenciones quirúrgicas, lo que ha contribuido a aumentar las listas de espera.

Las autoridades sanitarias advierten de un efecto acumulativo, cada semana de huelga puede suponer alrededor de cinco días más en las listas de espera quirúrgicas. Esto genera una presión adicional sobre un sistema que ya venía trabajando al límite en muchas áreas.

La situación no solo afecta a los pacientes que ven retrasadas sus citas, sino también a los propios profesionales, que continúan atendiendo en condiciones de alta carga asistencial cuando no están en paro.

Hospital San Pedro de Logroño

La Rioja, entre la movilización y la preocupación sanitaria

En el caso concreto de La Rioja, el conflicto también ha salido a la calle. El Sindicato Médico ha convocado una manifestación en Logroño, el 29 de mayo, para visibilizar el malestar del colectivo y reclamar avances en la negociación.

La movilización se enmarca dentro de una estrategia más amplia de presión que busca acelerar el diálogo con el Ministerio y desbloquear una situación que, según los representantes sindicales, se encuentra completamente estancada.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo se acumulan retrasos en consultas y operaciones, en un sistema donde la continuidad asistencial es clave para muchos pacientes crónicos o con patologías que requieren seguimiento.

SIMEBAL Hospital vacío por la huelga de médicos

Un conflicto que refleja un problema estructural de fondo

Más allá de la huelga en sí, este conflicto abre un debate más amplio sobre el futuro del sistema sanitario público en España. La falta de profesionales, el envejecimiento de las plantillas y la alta presión asistencial son factores que ya estaban presentes antes del conflicto actual.

La huelga médica actúa como un síntoma visible de una tensión acumulada durante años. El reto ahora pasa por encontrar un punto de equilibrio entre las reivindicaciones laborales del colectivo sanitario y la garantía de un servicio público eficiente para toda la ciudadanía.