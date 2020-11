Hostelería Riojana se pronuncia sobre una posible reapertura el 29 de noviembre

La hostelería y la restauración de Logroño y Arnedo siguen cerradas "a cal y canto", desde el pasado 29 de octubre, según decidió el Gobierno regional para frenar la expansión del coronavirus. Una medida que, en principio, se prolonga durante un mes.

Hoy, en "Herrera en COPE Rioja", le hemos preguntado al presidente de la Asociación Riojana de Hostelería, Francisco Martínez Bergés, si el Ejecutivo les ha dicho algo sobre si podrán reabrir el próximo 29 de noviembre. Nos ha contestado que ahora mismo es incapaz de decir si se prorroga el cierre o si se producirá la reapertura en esa fecha, porque "esto cambia de un día para otro".

El presidente de la Asociación Riojana de Hostelería sigue reclamando al gobierno que abone ya el dinero que prometió en junio en concepto de ayudas al sector. Martínez Bergés ha recordado que la hostelería "continúa cerrada y sin ayudas directas" y ha pedido un plan de apoyo "con medidas reales que permitan la supervivencia de los empleos y las empresas de la hostelería de nuestro país".

Ante esta situación, ha aclarado Bergés, "a día de hoy tenemos ayudas pedidas, pero cobrado ni un euro, y además no pedimos ayudas, si no indemnizaciones, porque señores del Gobierno: tú me cierras, tú te haces cargo de la cuenta".

Los hosteleros riojanos esperan concretar en una o dos semanas un plan de "rescate" del Gobierno de La Rioja que incluiría el poder acogerse a un capítulo de ayudas que la administración ha presupuestado en 340 millones de euros, y también otras medidas como la apertura en Logroño de "terrazas burbuja" en algunos establecimientos,