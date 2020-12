Hostelería Riojana pide un plan de rescate del sector tras una caída de negocio del 48,5%

El sector hostelero riojano, a través de la Asociación Hostelería Riojana de la FER, reclama un plan de rescate para el sector, como lo tienen ya países europeos como Francia y Alemania. La hostelería riojana ha visto reducida su facturación un 48,5%, según el último informe del Anuario de Hostelería de España segregado por autonomías. Los precios subieron un 1,2%, muy por debajo de las subidas en alimentación y bebidas que vio incrementarse hasta un 5% en el último año. En cuanto al empleo, entre enero y septiembre trabajaban en el sector 9.229 personas (6.652 empleados y 2.577 autónomos.).

Pero a fecha de noviembre, sin terminar el mes, estas cifras eran peores. Había 8.353 personas en el sector (5.854 empleados por cuenta ajena y 2.500 autónomos). Se trata de 900 empleos menos, un descenso de más del 22% en trabajadores por cuenta ajena y un 5% menos en autónomos. Para hacerse idea de lo que está sufriendo el sector en pérdida de empleo en 2019 se llegó a tener 10.1124 empleos, de los cuales 7.724 eran trabajadores por cuenta ajena y 2.660 eran autónomos. Son 1.600 trabajadores y 150 autónomos los que han desaparecido.

Son los dramáticos datos anunciados hoy por el presidente de Hostelería Riojana de la FER, Francisco Martínez-Bergés y el secretario general, Miguel Ángel Librada, quienes han insistido en la idea de no culpabilizar al sector y hacerlo responsable de esta pandemia con continuas medidas restrictivas. Las cifras son aún peores si tenemos en cuenta que sectores como el ocio nocturno continúan cerrados desde hace 9 meses y hay trabajadores en ERTE hasta el 31 de enero. En España, la “hecatombe” se concreta en la pérdida de un millón de empleos y 80.000 locales con el aviso de cierre. El sector considera que con cifras menos catastrófico otros sectores han sido rescatados.

En cuanto a la recuperación, auguran que no llegará hasta 2022:

Audio

El presidente de Hostelería Riojana ha criticado la falta de ayudas o su retraso “cumpliendo órdenes, cerrando, pagando nuestros gastos y pagando el pato, porque no somos el problema, ya que como se ha demostrado apenas un 2,6% se infectaba en nuestros locales, en comparación con las reuniones familiares que han sido del 24%”, ha dicho Francisco Martínez-Bergés. “Ya es hora de que este Gobierno lleve a cabo el rescate adelante y no lo siga retrasando más, porque va a seguir ese agujero en el que nos están metiendo. Sin empresas no hay impuestos, sin impuestos no hay manera de mantener este país. Señores del Gobierno, es hora de salvar juntos este país”.