Hermoso de Mendoza pide disculpas a los vecinos del Nudo de Vara de Rey: una obras para "modernizar" Logroño

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha pedido "disculpas" a los vecinos por las molestias que causan las obras y también por el proceso que se ha prolongado varios años para iniciar los trabajos en el "nudo" de Vara de Rey, todo ello para "modernizar" Logroño con estándares del siglo XXI, ha dicho.



Hermoso de Mendoza ha hecho estas declaraciones en el parque Felipe VI, una de las zonas que se verán afectadas por las obras de Vara de Rey, que han comenzado este lunes y que se extenderán durante unos diez meses.



El alcalde ha visitado esta zona junto al concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, de quien ha destacado su "valentía", lo mismo que la de todo el equipo de Gobierno, para tomar decisiones que han supuestos estas "molestias" en vez de "hacer lo más fácil" que hubiera sido "dejar el proyecto como estaba", en alusión al redactado por la anterior corporación.





El alcalde, que ha sido increpado por una vecina desde su balcón, ha aludido así a la decisión que asumió al poco de llegar al Ayuntamiento, la de parar las obras en Vara de Rey y redactar un nuevo proyecto; estaba previsto que se tirara el túnel que hay en la zona para crear uno nuevo y tras la decisión del Ayuntamiento se ejecutará un cruce en la misma zona.



Estas obras, "entre otras cosas" van a permitir generar las conexiones para la apertura de la nueva estación de autobuses y "también van a solucionar un tramo muy degradado en el que los vecinos han tenido que sufrir muchas incomodidades", ha explicado el alcalde.



Ha destacado, como ejemplo, que en estas obras se va a tirar el muro que ahora mismo separa el parque de Alfonso VI de la acera y después se derribará el tablero bajo el que ahora hay un túnel que se va a suprimir.



Hermoso de Mendoza ha incidido en que "se va a recuperar la primera opción" que se adoptó para la zona "que era la más sencilla y simple" la del cruce "que no implica el mantenimiento de un túnel en el centro de la ciudad" y así "se ejecutará un cruce semafórico en beneficio de la gente".







Porque, ha defendido, esa solución "generará una cantidad de espacio peatonal, para que la gente pueda estar, para desarrollar el comercio, en una zona en la que ahora hay poco espacio para eso".



El alcalde ha incidido en que se trata de "una obra muy compleja" en la que intervienen tres administraciones -local, regional y estatal- y "agradezco la voluntad de todos por hacerla posible" y "regenerar una zona de la ciudad para los próximos veinte o treinta años".



Ha admitido que a los vecinos de la zona "hay que pedirles disculpas" y "aunque me decían que son tres años", en alusión a la mujer que le ha increpado "la verdad es que son muchos más, porque el soterramiento comenzó en 2002" y "entonces se dijo que iba a durar poco y que sería como un cuento, que se haría la obra, se vendería el suelo y con eso financiaríamos todo".



El soterramiento, hasta el momento "le ha costado a los logroñeses 250 millones de euros" además de "la complejidad y los problemas" y "esa inversión ha impedido hacer otras cosas muy necesarias".



Por ello, ha recalcado, "nuestra voluntad era muy clara" la de "hasta 2023 completar la fase uno del soterramiento, con la subestación eléctrica, el nudo de Vara de Rey y la estación de autobuses" y "a partir de ahí pensar en acciones eficaces y eficientes para las fases dos y tres".



Así, que "sí hay que pedir disculpas al vecindario por la dilación, pero había que tomar la mejor opción y no creo que eso fuera tirar un túnel para construir otro al lado y ver cómo los coches fluyen al centro de Logroño".



Frente a esa opción ha defendido que la capital riojana ya cuenta con vías rápidas para ir de extremo a extremo mientras que "estas tienen que ser más calmadas y permitir la convivencia con los peatones".



"Acepto las críticas y el que nos digan que hay otros modelos de ciudad, pero este equipo de Gobierno ha tenido valentía, porque nos vence ni la pereza, ni la resignación" y "hubiera sido más cómodo y sencillo optar por lo que había, que sería resignarse a una ciudad que en el XXI introduce coches en el centro" pero "no creo en eso", ha insistido.



Ha abogado, también por "hacer balance cuando acabe el proceso" de esta y otras obras que se desarrollan en la ciudad "para ver que lo que estamos haciendo es poner en el centro al peatón".



"Si cuando se haga ese balance no se está de acuerdo, tienen (los ciudadanos) otras opciones, que defienden la doble fila o el coche en el centro, que son propuestas legítimas, pero yo no quiero eso para mis hijos", ha dicho Hermoso de Mendoza, que también ha incidido en que el proyecto que se va a ejecutar "es una opción del siglo XXI" con "miles de metros cuadrados para que la gente disfrute"