La visita que este viernes, 24 de septiembre, realizará a Logroño el Rey Felipe VI para recorrer alguno de los escenarios claves de la conmemoración del quinto centenario del Sitio, coincidiendo, además, con el tramo final de la semana grande, se ha convertido en uno de los platos fuertes de las fiestas de la vendimia, a pesar de no estar incluida, inicialmente, en el programa. Algo que ha querido dejar patente este mediodía en los micrófonos de COPE Rioja el alcalde de la capital riojana.

Pablo Hermoso de Mendoza, que ha sido el encargado de abrir el cuarto programa especial de radio de esta semana, desde la terraza del restaurante 'Tondeluna', ha reconocido esperar la visita real "con gran emoción, orgullo y una profunda gratitud", toda vez que fue él quien cursó personalmente su invitación al jefe del Estado. "Creo que su visita es un elemento singular, dentro de lo singulares que están siendo estas fiestas como consecuencia de la pandemia, más allá de que determinadas minorías no vean con buenos ojos su presencia en Logroño. Será un momento recordado -ha añadido- porque lo hace con todo el cariño, con todo el mimo y con ese deseo de estar cerca de los logroñeses en un momento tan especial para nuestra ciudad".

El primer edil ha ofrecido un balance "muy positivo" de las fiestas en su tramo fnal, "porque se están desarrollando con alegría, con mucha gente en la calle y con numerosos logroñeses comprometidos, que han contribuido a que el programa haya podido salir adelante".

Balance de la feria taurina









Ha sido el crítico taurino Luis Ruiz el encargado de hacer balance de la feria taurina, que se cerró ayer miércoles y que deja los triunfos del rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y del matador peruano Roca Rey.

No obstante, Luis ha dejado la siguiente reflexión: "El balance se puede hacer de una forma muy sencilla. Si hubiera habido trofeos que entregar, muchos de ellos se quedarían desiertos, por no decirte todos". Ahora bien, el crítico ha matizado su apreciación añadiendo, a renglón seguido, que las cuatro tardes de toros le han dejado en la retina dos momentos muy particulares: "Diego Urdiales, en el último de los toros que le correspondió en su lote. Corto, breve, pero muy ajustado a lo que es la ortodoxia en el toreo. Me quedo con esos instantes en los que la plaza crujió de verdad y los olés salieron desde muy adentro gracias a esos naturales en el día en que se marchaba de Logroño. Y luego lo de Roca Rey, que fue excelente, porque la gente que paga bien por ver los toros, se merece un premio como el cosechado por el peruano en la tarde del martes".









La Delegada del Gobierno en La Rioja ha sido la encargada de cerrar el programa de hoy. Y al igual que el alcalde, María Marrodán no ha dudado en ofrecer un positivo balance de las fiestas de la vendimia. "Estamos viendo que la gente está centrada en disfrutar y en compartir y, por fortuna, no tenemos que lamentar que haya habido episodios especialmente reseñables o de especial gravedad", ha subrayado la representante del Ejecutivo central en la región.

Mañana viernes, 24 de septiembre, emitiremos nuestro último programa especial de San Mateo en COPE Rioja desde la terraza del restaurante 'Tondeluna', y con el patrocinio de 'Audicost Audífonos', 'IGP Pimiento Riojano' y 'Bodegas Viña Ijalba', en el que intervendrán, entre otros, representantes del Consejo Regulador de la DOC Rioja y de diferentes entidades deportivas de la ciudad.