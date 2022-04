Henar Moreno califica como "secuestro de la democracia" suspender el pleno por la visita de la reina a Logroño

La diputada de Izquierda Unida y vicepresidenta de la Cámara regional, Henar Moreno, califica de “secuestro de la democracia” que se haya suspendido unas horas el Pleno del Parlamento de La Rioja por la presencia de la Reina Letizia, en Logroño.

Según Henar Moreno, lo ocurrido hoy "dice muy poco de que estemos aquí para defender los intereses de los ciudadanos" que "considerarán más importante hablar de las ayudas que necesitan, en un contexto de crisis, que no ir allí a hacer el rendibú a la Monarquía".

Moreno también ha reiterado que la Monarquía "es una institución antidemocrática, no ilegal porque le otorga la legalidad la Constitución, pero no tiene elección democrática" y "que se sometan las instituciones democráticas, donde sí que están los representantes de los ciudadanos, para acudir a ese acto no tiene sentido".

Así, ha dicho la diputada de Izquierda Unida, los miembros del gobierno y diputados "no se fueron ayer a la Feria del Talento, que tendría importancia, sino que solo se para este pleno para acudir a visitar a la reina", considerando que "si este parlamento estuviera en la comunidad de Madrid no podrían hacer plenos nunca, porque la Casa Real tendrá actos sociales todos los días".

También ha aprovechado para denunciar que, "casualidad o no, hoy tenía que haber entrado en este Parlamento el dictamen del Consejo Consultivo con respecto a la Ley de Memoria Democrática".

Ha explicado que existía el acuerdo con el PSOE para desarrollar un pleno el próximo miércoles 13 de abril con este asunto pero ha lamentado que, sin saber la razón, "el dictamen no ha venido en el plazo establecido y, ahora, el PSOE entiende que no procede el pleno".

"Puede tener algo que ver una figura que, precisamente, viene heredada del régimen franquista, que este hoy con nosotros igual no les gustaba esa foto", ha añadido.