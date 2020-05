"Si no hay movilidad entre provincias no habrá Camino de Santiago"

Uno de los principales reclamos de España para muchos turistas internacionales es el Camino de Santiago. Para la Comunidad de La Rioja, integrada en el Camino francés, suponeuna de las principales vías de entrada de visitantes extranjeros, aunque sean de paso.

Las limitaciones de movilidad establecidas en el estado de alarma por el coronavirus han dejado la ruta vacía, sin peregrinos nacionales o de fuera de España. Los albergues están cerrados y nadie sabe a ciencia cierta, ahora mismo, cuando, cómo y de qué manera se podrá reabrir el Camino.

Juan Cruz Cabrito, presidente de la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago, también tiene claro que, en las condiciones actuales, el peregrino extranjero no va a venir y menos para tener que pasar una cuarentena. No le compensa. Esperamos que el peregrino nacional empiece a partir de julio, si hay movilidad entre provincias, porque si no es así no habrá Caminmo de Santiago".

No hay una cifra oficial, pero se estima que, del total de peregrinos que hacen el Camino de Santiago al año, un 40% corresponde a extranjeros.