¡Ya estamos con el calendario!. Cuando todavía falta algo más de un año para el próximo Congreso del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, abre de par en par su sucesión como presidente de la formación política. Pilotará el partido hasta el próximo Congreso, "hacia un nuevo liderazgo", ha dicho. Así que hasta la fecha los rumores serán permanentes. En política ya se sabe, eso de que a ningún presidente de partido le gusta que le hagan los cambios. Decidir sin presiones externas. En ocasiones, un objetivo que puede resultar imposible de conseguir, guste o no guste, en política todo es susceptible de críticas y sugerencias. Lo que no se puede discutir es que Ceniceros tenía una agenda, medidos sus movimientos a pesar de que las circunstancias no han sido las óptimas y han sido muchos los que en el PP de La Rioja vienen pensando que ya no puede pasar más tiempo para un cambio, un nuevo impulso con más personalidad y también una política más efectiva y completa. Entre las filas populares se ha comentado sin rubor que no se podía esperar al Congreso y que el partido necesita algo más que un reajuste. Ceniceros ha considerado hoy que "nada se construye desde la división" y ha avanzado que el trabajo del nuevo equipo que "pilotará" el partido se centrará en restaurar la "unión". La pregunta es, ¿habrá una candidatura de consenso?,sin enfrentamientos internos del partido. No afrontar la realidad puede malograr otro próximo Congreso. Hoy en el PP riojano se respira expectación.