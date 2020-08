No había sintonía, solo rivalidad

¡Era imposible!. Más allá de los protocolos y de aparentar durante meses buenas maneras, la sintonía que en otro momento pudo existir entre, Concha Andreu, presidenta del Gobierno de La Rioja y Francisco Ocón, secretario General del PSOE en La Rioja, estaba bajo mínimos. Han guardado las formas, incluso se han dejado fotografiar juntos pero como políticos que son no han podido evitar que la sangre llegue al río. Ni amigos, ni colegas. Y aunque se ha intentado disimular, la política es un terreno donde las apariencias sirven de poco. A no mucho del próximo congreso del PSOE en La Rioja, llega la primera victoria de Andreu. El actual secretario general del PSOE en La Rioja se ha caído del Gobierno. Un anticipo para saber quién podría erigirse en la lider de los socialistas riojanos, una pretensión, que no se le escapa a nadie. Se sabía de la frialdad que existía entre los dos y si existía alguna duda, la jefa del Ejecutivo riojano lo ha dejado claro. Andreu y Ocón, no eran amigos y si adversarios. Es una relación rota, ni química, ni física. Nunca ha habido sintonía, solo rivalidad.