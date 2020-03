La Guardia Civil identifica a un matrimonio con síntomas de coronavirus comprando en un supermercado

Desde que el Gobierno decidió decretar el Estado de Alarma en España, el pasado sábado 14 de marzo, la Guardia Civil, Policía Nacional y Local no han cesado de tramitar propuestas de sanción a los ciudadanos que no cumplen con la obligación del confinamiento en casa para frenar el avance del número de casos con coronavirus en España. En La Rioja dos agentes de la Guardia Civil han identificado a dos personas comprando en un supermercado de Calahorra cuando ambos tenían la obligación de permanecer en aislamiento en su domicilio. Se trata de un matrimonio, un hombre y una mujer de 49 y 38 años de edad, que al pedirles la documentación reconocieron tener síntomas del coronavirus.

EL MATRIMONIO ESPERA RESULTADOS DEL TEST COVID-19

En el proceso llevado a cabo para la identificación de estas dos personas y vecinos de Autol, localidad cercana a Calahorra, la Guardia Civil comprobó en el certificado médico entregado por el varón que el matrimonio había sido sometido horas antes a los test del COVID-19 por síntomas evidentes de estar infectados por la enfermedad. El matrimonio había incumplido además de las recomendaciones de los médicos la obligación de permanecer aislados y en cuarentena en su domicilio, al menos hasta recibir los resultados finales de las pruebas.

LA GUARDIA CIVIL PROPONE UNA SANCIÓN DOBLE

El trabajo de las fuerzas de seguridad en la calle se centra en el control de la movilidad de las personas o vehículos, identificando a los peatones que caminan por la vía pública o los transportes que circulan por las principales calles de las ciudades o municipios. Patrullas que buscan evitar los movimientos que no estén justificados y que puedan provocar un grave riesgo para la salud de la población por contagio del la enfermedad. Ha sido el caso de este matrimonio que no ha guardado el aislamiento apropiado. Según el informe del Instituto Armado, el hombre y la mujer fueron localizados por una patrulla de seguridad ciudadana, tras haber sido detectados comprando juntos alimentos en el supermercado. Las dos personas se enfrentarán a una sanción doble propuesta por los agentes, por producir una posible transmisión de la infección, al no guardar la cuarentena, y por el incumplimiento del real decreto que regula el estado de alarma que limita la circulación de las personas de manera individual. La primera sanción, recogida en la ley 33/2011 de Salud Pública, está considerada como grave y por ello conlleva una cuantía económica que oscila entre los 3.000 y los 60.000 euros.

LOS ÚLTIMOS DATOS DEL CORONAVIRUS EN ESPAÑA

A pesar del miedo del coronavirus en España, y del mensaje "quédate en casa" reiterado por las administraciones, en los últimos once días se han detenido a 926 personas y las denuncias propuestas por desobediencia suman 102.000 debido al incumplimiento del régimen de confinamiento que regula la norma establecida para frenar la expansión de las infecciones por COVID-19. Según el Ministerio de Sanidad, España supera la cifra de los 4.000 muertos por la pandemia con un total de un total de 56.188 casos positivos.

Publicados los datos actualizados de #COVID2019



Consulta aquí la situación en España https://t.co/skv9oHroYj#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/3tklazLsJg — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 26, 2020

Los últimos datos del departamento dirigido por Salvador Illa indican que hay 3.679 pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y son 7.015 las personas que han superado el coronavirus logrando el alta médica.

