La Guardia Civil detiene a un varón por sustraer 12 toneladas de almendras en La Rioja

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, en el marco del 'Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas', han detenido a un varón de 48 años, de nacionalidad española y vecino de Calahorra, como presunto autor de un delito de hurto continuado en el campo.

El detenido no está dado de alta en el régimen agrario y no posee fincas rústicas de almendros en propiedad o alquiler. De igual manera, tampoco se halla inscrito en los Registros de Explotaciones Agrarias (R.E.A) y de Política Agrícola Común (P.A.C.), ambos organismos dependientes del Gobierno de La Rioja.

OPERACIÓN 'MARCONA-19'

La operación se inició el pasado mes de septiembre, por parte del Grupo de Investigación de la Guardia Civil en Arnedo, al objeto de identificar, localizar y detener al autor/es de una oleada de robos de cientos de kilos de almendras cometidos en fincas agrícolas de Aldeanueva, Arnedo, Autol, Bergasa y Quel, llegando a generar estas acciones alarma y malestar entre los agricultores.

Durante la realización de las inspecciones técnico-oculares en los lugares de los hurtos, los agentes constataron que el autor/es conocían a la perfección los caminos de acceso a las fincas en las que se llevaban a cabo los hechos, coincidiendo en todos ellos un mismo patrón o modus operandi, que no era otro que el de la utilización de un tractor con paraguas vibrador para sustraer la mayor cantidad de almendra posible.

La investigación ha determinado que el ahora detenido alquiló un tractor en una localidad de Navarra, al que le acopló un paraguas vibrador de su propiedad para acceder a las fincas agrícolas afectadas y sustraer las almendras. Durante los 54 días que tuvo el tractor en su poder, le llegó a realizar un total de 383 horas de trabajo, principalmente en horario nocturno, para evitar ser detectado por las patrullas de Guardia Civil y agricultores, hecho este último que no llegó a conseguir.

Se ha podido constatar que el detenido vendió un total de 11.026 kilos de almendras de procedencia ilícita, pagándole por ello los responsables del almacén adquiriente un importe de 13.980 euros. Su detención se llevó a cabo en el momento que se dirigía a vender otros 1.000 kilos de almendras de las que tampoco pudo demostrar su licita procedencia, por lo que le fueron intervenidas y depositadas en una cooperativa almendrera a disposición de la autoridad judicial.

Esta persona, tras acogerse a su derecho constitucional de no prestar declaración ante los instructores, fue puesta a disposición de la autoridad judicial.

Si no hay quien adquiera lo robado, la rentabilidad se le acaba al ladrón. Al no existir una regulación específica para la compra/venta de almendra en la Comunidad de La Rioja, la Guardia Civil realiza numerosos controles en los puntos autorizados para la recogida de este fruto seco, informando a sus responsables de que rechacen su adquisición si no pueden verificar su origen, parcela de la que proviene y propietario de la misma, ya que en el caso de comprar almendras sustraídas podrían incurrir en un delito de receptación.

La omisión de estas recomendaciones, por parte de algunos almacenes, han convertido a La Rioja Baja en un punto de referencia para la venta de almendra sustraída principalmente en Álava, Burgos, Guipúzcoa, Rioja, Santander, Soria, Tarragona, Teruel, Valencia, Vizcaya y Zaragoza.

Este hecho ha sido constatado por Agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana durante los procesos de identificación que llevan a cabo, en los que han verificado la identidad de numerosos delincuentes, sin ningún tipo vinculación agraria y domiciliados en las localidades citadas, trasportando en interior de sus vehículos o remolques almendras de dudosa procedencia para su venta en La Rioja Baja.

COLABORACIÓN DE AGRICULTORES RIOJANOS

Por ello, desde la Guardia Civil en La Rioja, se vuelve a solicitar la colaboración de agricultores, para que ante cualquier sospecha de venta ilícita de almendra como de personas sospechosas que se encuentren en fincas agrícolas o vehículos observados a deshoras por esos lugares, lo comuniquen a la Guardia Civil mediante llamada telefónica al 062, para que de manera inmediata las Unidades de Seguridad Ciudadana procedan a comprobar las informaciones y detener a los delincuentes en caso de ser positivas.