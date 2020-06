Los cuatro componentes del grupo Vuelo 505 -Rubén Fernández, David de la Fuente, Chema García e Iván "Butch" Fernández- han vuelto al Stereo Rock and Roll Bar de la calle Marqués de San Nicolás 104, para hacer entrega al Banco de Alimentos de La Rioja, representado por su director de Eventos, Miguel Ángel Virumbrales, y con la presencia de uno de los socios de este local, Juanjo Pellejero, de 800 euros, cantidad correspondiente a la realización de los primeros conciertos en directo en un local cerrado en tiempos del estado de alarma, que se organizaron en La Rioja los días 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de junio.

Un grupo musical riojano que ofreció 6 conciertos con el marchamo de solidarios y el objetivo de reivindicar la vuelta a los escenarios de la música en directo al tiempo de poner la mirada en los diferentes colectivos que dependen directamente de la organización de los conciertos: salas, técnicos, promotores, etc., que no han podido volver al trabajo desde el inicio de la pandemia sanitaria, junto a su particular homenaje al colectivo de sanitarios que acudió de manera gratuita con un acompañante.

Y junto a ellos pudieron volver a escuchar la música de Vuelo 505 los que se quedaron sin poder disfrutar de los últimos conciertos programados de este grupo o los que aún conservaban su entrada, así como los que tenían entrada pero que la compraron por internet o la habían devuelto.

La recaudación de todos estos conciertos, retirados los gastos de la organización de los mismos, ha dado el resultado final de los 800 euros recibidos, parte de los mismos llegados vía Fila 0 de los que quisieron colaborar, adquiriendo entradas simbólicas a 5 euros.

A la hora de hacer entrega de este dinero los diferentes miembros de Vuelo 505 mostraron su solidaridad "hacia los más necesitados de la sociedad, aquellos a los que no pueden contar ni con alimentos en sus hogares para comer, al tiempo de reivindicar la vuelta al trabajo de la cultura, desde su esfera musical, recordando a todos los colectivos que ahora mismo están en un obligado paro debido a la pandemia sanitaria, y que desgraciadamente seguirá entre nosotros hasta que no haya una vacuna".

El director de Eventos del Banco de Alimentos de La Rioja "agradeció tanto al grupo como a Stereo Rock and Roll Bar, la organización de estos conciertos felicitándoles por conseguir 800 euros para el Banco de Alimentos en una actividad que estaba muy cercenada por la seguridad sanitaria pero que ofreció el no hay billetes en cada uno de los conciertos y que supuso un acicate para que se compraran Filas 0, lo que nos sigue demostrando la cantidad de solidarios con los que cuenta esta Comunidad".