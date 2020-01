Grupo Rioja considera "inviable legalmente" y "sin apoyo real" la pretensión de crear la DO Viñedos de Alava

Grupo Rioja considera "inaceptable" la pretensión de crear la Denominación de Origen ‘Viñedos de Álava’ por "su falta de viabilidad jurídica", así como "por su mínimo apoyo real" en Rioja Alavesa. Por lo tanto, suscribe, de forma clara, la opinión mostrada ayer por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

El Grupo Rioja, principal asociación bodeguera de la DOCa Rioja, integra entre sus miembros a 16 bodegas domiciliadas en Álava que, según los datos facilitados por el Consejo Regulador, comercializan en torno al 75% del valor del vino de la zona Rioja Alavesa.

Para la Asociación, "no es posible que los solicitantes puedan justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación Comunitaria, sobre la confirmación del vínculo necesario entre el nombre de la región, cuya protección se solicita, “Viñedos de Álava”, y la calidad y características del producto".

En un comunicado, Grupo Rioja indica que "el entorno geográfico propuesto, así como los factores naturales y humanos que alegan, son precisamente los que hicieron nacer, hace ya casi un siglo, la Denominación de Origen Rioja y, dentro de la misma, la zona de Rioja Alavesa, que es parte indisoluble de la Denominación".

En definitiva, no hay posibilidad de que se pueda probar, ni alegar, que exista alguna diferenciación entre el producto de los solicitantes y los vinos de la zona Rioja Alavesa acogidos a la DOCa Rioja, pues pretende extenderse por los mismos términos municipales, los mismos viñedos, las mismas variedades viníferas y los mismos productos de Rioja Alavesa.

Por todo lo anterior, Grupo Rioja defiende que no es factible legalmente reconocer una nueva DO a unos vinos que son exactamente los mismos que ya están acogidos a una Denominación de Origen histórica y prestigiosa, sencillamente porque no existe diferenciación posible entre ambos productos. Esto sólo induciría a confusión entre los consumidores sobre el verdadero origen del vino, lo que sin duda redundaría en una competencia desleal hacia nuestros productos.

También conviene aclarar que la Asociación que promueve dicha figura apenas representa el 4% del valor de la comercialización de la DOCa Rioja y que el apoyo real de dicha medida se reduce a un limitado porcentaje de sus asociados. Por lo tanto, esta iniciativa está promovida en realidad por un porcentaje ínfimo de la Denominación, no siendo apoyada por ninguna de las restantes asociaciones de Rioja.

Finalmente, Grupo Rioja avanza que presentará alegaciones en el procedimiento como parte afectada de forma negativa por dicha iniciativa.