Un grupo de padres de Nájera exigen que sus hijos "tengan la atención pediátrica que merecen"

Un grupo de padres de la comarca de Nájera pide, a través de una carta emitida a los medios de comunicación, que "sus hijos tengan pediatra como se merecen" y aseguran que no "descansarán" hasta "que nuestros hijos tengan una atención pediátrica en su centro de salud".

Como han explicado a través de la misiva, "la salud de nuestros hijos está en peligro" ya que "desde hace meses, venimos sufriendo la misma situación, cuando a nuestros hijos les sucede algo no pueden ser atendidos por un pediatra en el Centro de Salud de Nájera por la falta de profesionales en dicho centro".

En la carta indican que "teníamos dos pediatras a media jornada, pero ahora una de ellas se ha cogido excedencia y nos hemos quedado solo con una pediatra para más de 1.600 niños de la comarca de Najera, y su horario termina a las 12,00 horas".

Como indican, también se ha escrito a Rioja Salud informando del problema pero "la respuesta fue que el servicio está cubierto".

En este sentido, reflexionan desde la misiva, "cubierto querrá decir porque han puesto un servicio de pediatría por las tardes en horario de 16,00 - 20,00 h de la tarde, pero no todos los días. Solo 2 o 3 tardes a la semana.

Y no es de continuo es algo puntual. Y eso no es suficiente para más de 1.600 niños que pertenecen a ese centro de salud". "No es justo que nuestros pequeños tengan que pagar la mala gestión de este Gobierno", indican en la carta.

Ante ello, prosiguen: ¿Por qué Rioja Salud no pregunta a los padres que pertenecemos a ese centro de salud, de la comarca de Najera o incluso a la propia pediatra que está en el centro por las mañanas, para que nos responda, sí está cubierto o no?". "No es suficiente para Nájera y su comarca, son más de 1.600 niños sin ser atendidos como es debido por la escasez de profesionales", aseguran.

"No sé de quién es la responsabilidad de que nuestros hijos estén sin la atención de un pediatra, pero me gustaría que se pongan a trabajar en ello para dar una solución a todos los padres y madres de Nájera y su comarca", finalizan.