El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Ignacio Tricio, ha analizado en COPE Rioja el cierre perimetral de la capital riojana a partir de la medianoche del 30 de octubre, además del cierre, durante un mes entero, de todos los negocios de hostelería de la ciudad.

En su opinión se trata de medidas "exageradas". "Si se hubieran hecho bien las cosas no tendríamos que haber llegado a esta situación, porque ya en verano planteamos unas medidas más drásticas que, desgraciadamente, no se adoptaron, y por eso han adoptado ahora estas decisiones, a todas luces exageradas para nuestra formación".

El concejal naranja ha defendido que se podía haber optado por un cierre "por horas" en su momento "y no durante todo un mes. Porque, además -ha precisado- si se analizan las cifras podemos comprobar que la hostelería no es el foco principal de infección, porque no llega prácticamente ni al 1%. Por eso se tenía que haber actuado antes en el ámbito privado y en las reuniones sociales y familiares".