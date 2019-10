El Grupo Micológico Verpa recomienda no consumir ninguna seta que nos presente la más mínima duda

Tres vecinos de Pamplona, de entre 59 y 64 años de edad, tuvieron que ser trasladados anoche, a las 01,18 horas, al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Logroño por intoxicación de setas recogidas en San Román de Cameros.

Fue uno de los afectados quien alertó al Centro de Coordinación 112 de que tres personas se encontraban mal. Una vez en San Román, los servicios sanitarios desplazados informaron que era por una posible intoxicación por setas hacía pocas horas.

Finalmente, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud trasladaron a las tres personas, dos hombres y una mujer, al servicio de urgencias del Hospital San Pedro.

Nos hemos vuelto a poner en contacto con el presidente del Grupo Micológico Verpa, como ya hicimos con el tema de los ácaros, para que nos ilustre sobre las intoxicaciones por consumo de setas y hongos.

No sabemos qué tipo de setas consumieron estos tres vecinos de Pamplona, pero Carlos Pérez del Amo, como regla general, recomienda no consumir ninguna que nos presente la más mínima duda.

La que más confusión genera es la peligrosa Amanita Phaloides, la seta que más fallecimientos causa todos los años. Según nos ha explicado el presidente de Verpa, suele confundirse con las rússulas, pero afortunadamente, en La Rioja, estas últimas no son muy comunes.

El presidente del Grupo Micológico Verpa nos ha reiterado que no hay una regla o norma fija para librarnos de las intoxicaciones por consumo de setas. Nos ponía dos ejemplos: no todas las setas negras son tóxicas o no todas las que salen en prados son comestibles.

Se consigue evitar las intoxicaciones con un conocimiento exacto de la especie tras años de experiencia.

Otro consejo de Carlos Pérez del Amo es no consumir setas y hongos de forma muy continuada y en grandes cantidades.