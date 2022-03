La gripe vuelve a circular con aumento de positividad en la última semana

La circulación de virus gripales ha ido en aumento la última semana, con tasas de positividad al alza tanto en atención primaria como hospitalaria, una evolución que tendrá todavía que confirmarse en las próximas semanas, pero que rompe la escasa presencia de este virus en los dos últimos años.



Así se desprende del Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira) -engloba gripe, SarS-CoV-2 y virus respiratorio sincitial (VRS)-, que acaba de publicar el Instituto de Salud Carlos III y arroja también un incremento de los casos de gripe de datos de fuentes no centinela en la semana del 7 al 13 de marzo.



En ese periodo, la tasa global de infecciones respiratorias agudas leves detectadas en atención primaria (IRAs), se sitúa en 685 casos por 100.000 habitantes, frente a los 705 de la semana pasada y los 170 de hace un año, aunque hay que tener en cuenta que esta vigilancia centinela solo la realizan Andalucía, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Melilla; el País Vasco la ha iniciado pero no ha podido incluir sus datos por problemas técnicos.



Por grupos de edad, las cifras más altas se dan en los menores de 15 años (1.649 casos/100.000 habitantes en el grupo de 0 a 4 años, y 721 casos/100.000h en el grupo de 5 a 14 años); también aumentan en mayores de 45 años, pero no de forma tan significativa.



Desde que se iniciara la temporada 2021-22 se han analizado 1.654 muestras centinela de SARS-CoV-2, 1.080 de gripe y 1.060 de VRS, que han arrojado una positividad del 11 %, 6,7 % y 7,3 %, respectivamente. En este tiempo se han notificado 72 detecciones de virus gripales (6,7 %), la mayoría (63) del tipo A(H3N2). En la misma semana de 2021 fueron 2.



El porcentaje de positividad de la gripe ha aumentado del 9,8 % de las últimas semanas al 37,5 % en la del 28 de febrero a 6 de marzo; en la del 7 al 13 de este mes, ha sido del 26,9 %. Catorce de las muestras analizadas estos siete días para gripe han sido positivas, todas ellas del tipo A(H3N2).



Mientras, los datos de la vigilancia centinela de los hospitales, que aplican Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja, ha dado lugar a una tasa de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) de 11,1 casos por 100.000 habitantes, frente a los 9,8 de la semana pasada. En la misma semana de 2021 fue 10,5.



Los más afectados esta vez son los mayores de 79 años (69 casos/100.000 habitantes), seguido del grupo de 0 a 4 años (22 casos) y de 65 a 79 años (23 casos).



En total, los hospitales han analizado 3.233 muestras para Sars-CoV-2, 2.398 de gripe y 1.765 de VRS, con un porcentaje de positividad de 39,9 %, 1,1 % y 14,1 %, respectivamente.



De las tomadas para gripe, cuatro han dado han sido positivas esta semana, 26 en toda la temporada, cuando a estas alturas del año pasado los hospitales no habían notificado ningún caso.



Atendiendo a la vigilancia no centinela, en la última semana estudiada se han confirmado 509 casos, todos ellos de gripe A; en total, con datos Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja, se han notificado 3.427 casos de gripe en toda la temporada, cuando en la pasada tan solo se habían confirmado 11 por estas fechas.



Este jueves, el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha avisado de que, al igual que ocurre en otros territorios de España, la gripe está subiendo "de manera vertical" en esta comunidad, algo que "preocupa" porque esta enfermedad "siempre causa estragos en personas frágiles y presiona mucho el sistema sanitario".



"Por lo tanto, sí que nos preocupa que durante la covid -la pandemia no ha terminado- tengamos ahora la epidemia de gripe, cosa que no tuvimos en el 2020 y 2021", ha añadido.



Argimón ha admitido que la mascarilla contribuye a evitar el contagio de gripe, pero ha considerado que es "un símbolo de la covid" que cree habría que ir retirando para "normalizar" la vida: "Y si las cosas no van bien, siempre podemos dar un paso atrás", ha concluido.



En Castilla y León, la gripe estacional ha superado el nivel epidémico, con 50,66 casos por 100.000, aunque sin un reflejo "especialmente preocupante" en cuanto a la presión sanitaria, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.



Y en Navarra, la circulación de este virus sigue aumentando, si bien su nivel de incidencia continúa siendo bajo, según el informe del Instituto de Salud Pública y Laboral que indica que se han detectado 116 casos de gripe, de los que 21 han requerido ingreso hospitalario.