El Gordo del Niño toca en Logroño: "No cobro nada desde hace cuatro años y ahora voy a pagar la hipoteca"

Juan Jiménez ha sido el primero en acercarse a la Administración número seis de Logroño, que ha vendido íntegramente El Gordo de El Niño, enseñando su número con una enorme alegría: llevaba "mínimo" veinte años comprándolo y pagará la hipoteca con él.

Juan tiene 45 años, no cobra nada desde hace cuatro años y, en estos momentos, tiene a su cuidado a su madre, con alzheimer, y un hermano que también es dependiente.

Mientras hablaba con los periodistas, el responsable de la Administración le decía: "Guarda bien el número". Juan no se lo podía creer, estaba "en una nube", tal y como ha relatado. Son 200.000 euros y no lo tiene que repartir con nadie. "Es la primera vez que me toca, nunca me ha tocado nada". En COPE hemos hablado con Juan.

El Gordo del Niño toca en Logroño: 100 millones de euros para "clientes de toda la vida" que "lo necesitan"

El gordo de la lotería de El Niño se ha vendido íntegramente en Logroño, en concreto, en la administración seis de la capital riojana, situada en la calle Muro del Carmen. Corresponde al número 41.665.

Vídeo





El gordo supone dos millones de euros a la serie y se ha vendido a clientes "de toda la vida" como ha relatado a COPE uno de los responsable de la administración, Ángel Alda.

"Ha sido increíble, mucha alegría y mucha ilusión", describe Ángel reconocíendo que estando en casa "no se lo creía" al salir las bolas e ir comprobando que era un número abonado a su administración "de toda la vida, que lo lleva gente de Logroño "que conocemos de siempre".

Audio Ángel Alda, administración seis de Logroño en la calle Muro del Carmen





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El número comenzó a venderse en noviembre y se agotó el miércoles 5 de enero. Han vendido los quinientos décimos y también en la administración, en el bar La Trompeta de Plata, situado en la calle Trinidad de Logroño, y El Camping de Haro. En el año 2.000 esta misma administración repartió el segundo íntegro, en Bar El Chiqui, de la calle Colón.