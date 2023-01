El pasado sábado, 14 de enero, los candidatos regionales del Partido Popular se presentaban en Zaragoza arropados, entre otros, por su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Poco más o menos, a la misma hora, el Partido Socialista celebraba en Riojafórum una conferencia política y social ante 300 personas de diferentes ámbitos y sectores.

El lema elegido para la ocasión fue el de 'Primero La Rioja'. Un eslogan que ha sido objeto de análisis y crítica por parte de Gonzalo Capellán, candidato popular a la presidencia de nuestra región en COPE Rioja.

Audio









"Excusatio non petita accusatio manifesta", ha ironizado Capellán recurriendo al dicho latino que, poco más o menos, significa que quien se excusa, se acusa. "A mí no se me ocurriría nunca decir que La Rioja es lo primero, porque La Rioja y los riojanos no pueden ser más que lo primero para cualquier político que aspire a representarles. Eso demuestra que es una traición que le ha hecho el subconsciente a Concha Andreu, porque sabe perfectamente que La Rioja ha sido lo último en su Gobierno. Que ha traicionado los intereses de La Rioja por anteponer la política y el control interno de su partido a todo lo demás. Han traicionado a los riojanos porque Andreu llegó a la presidencia vendiendo los intereses de los riojanos por el voto de Podemos, por una diputada tránsfuga comprada por una Consejería y puestos, algo que abochorna a los riojanos. La política y la ética no pueden ir separadas, si no la política no vale para nada. Es la política vacía y, así, no pueden gobernar. Los principios son esenciales”, ha subrayado Capellán. "Además es un eslogan poco original que recuerda mucho al 'American first' de Donald Trump", ha añadido, "así que parecerse al trumpismo que tanto se ha criticado era un poco duro, pero si eso es todo lo que tienen que ofrecer, no tengo más comentarios que añadir".

Gonzalo Capellán durante el acto celebrado por el Partido Popular en Zaragoza el pasado sábado, 14 de enero.









En opinión de Capellán, "La Rioja pide a voces cambio y quiere al Partido Popular. Creemos en La Rioja y en sus oportunidades de futuro, vamos a hacer que vuelva a la cabeza y abandone los puestos de descenso contando con los riojanos y las riojanas. Sabemos qué quieren y se lo vamos a dar”, ha dicho el candidato, quien esta semana acudirá a 'Fitur' para explorar nuevas vías de promoción turística de la tierra con nombre de vino.

“El presente de La Rioja es que se está empequeñeciendo porque se están dejando pasar oportunidades y ahora ya no es reconocida por liderar todos los indicadores positivos, lo es más bien por estar en la cola. Nos avergüenzan indicadores como el del nivel de pobreza o las listas de espera quirúrgicas”, ha concluido el candidato popular.