Gonzalo Capellán: "Los riojanos piden, a voces, cambio"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, decía este sábado que "los riojanos piden cambio a voces y el PP se lo va a dar" porque esta comunidad "quiere al PP".

Gonzalo Capellán realizaba estas declaraciones durante su intervención en el acto de presentación de candidatos autonómicos del PP, bajo el lema ‘A la altura de un gran país’, que se ha celebrado en Zaragoza, y en el que ha intervenía el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

“La Rioja es una tierra pequeña, pero con grandes oportunidades" y los populares "creemos en esta región y en sus oportunidades de futuro", señalaba Capellán. Subrayaba también que el PP, en La Rioja, "va hacer que vuelva a la cabeza y abandone los puestos de descenso contando con los riojanos y las riojanas. Sabemos qué quieren y se lo vamos a dar”.

Según Capellán, “el presente de La Rioja es que se está empequeñeciendo porque se están dejando pasar esas oportunidades y, ahora, ya no es reconocida por liderar todos los indicadores positivos, lo es por estar en la cola". "Nos avergüenzan indicadores, como el del nivel de pobreza o las listas de espera quirúrgicas”, añadía.

La política y la ética no pueden ir separadas, si no la política no vale para nada.



???? @CapellanGonzalo, candidato autonómico del PP en La Rioja#EquipoPPpic.twitter.com/CSYWuXIFZG