El Gobierno de La Rioja se replantea la colaboración público-privada sanitaria: "Está encima de la mesa"

La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Somalo, ha asegurado que la situación sanitaria de la región "no tiene nada que ver con la que está atravesando Madrid", ya que ha apuntado que la apuesta del Gobierno de La Rioja es invertir y apostar por la sanidad pública" mientras Madrid "apuesta claramente por externalizar de servicios y dejar en la mínima expresión y con el menor número de recursos posibles la sanidad pública". Somalo se ha referido a este asunto preguntada por los periodistas, tras participar en la presentación del proyecto que se va a desarrollar de manera conjunta, con el Colegio de Odontólogo, para contribuir al uso adecuado de los antibióticos.

La responsable de la sanidad riojana ha señalado que "el principal problema que tienen en Madrid es que no se están atendiendo las urgencias en los puntos de atención continuado, debido a que se ha decidido reabrirlos cuando llevaban cerrados dos años y medio, mientras que en La Rioja nunca se ha cerrado un punto de atención continuado, por lo que está necesidad imperiosa de tener que abrirlos de la noche a la mañana, aquí no pasa".

La Rioja podría abrir las Urgencias por la tarde en Primaria "si hay acuerdo con los profesionales sanitarios" La consejera de Salud de La Rioja, María Somalo, asegura que "solo se abrirán las Urgencias por la tarde en Primaria si hay un acuerdo con los profesionales sanitarios" Logroño 15 nov 2022 - 14:01

De hecho, ha apuntado que "lo que estamos haciendo en La Rioja es valorar todas las opciones posibles para reforzar la calidad de la asistencia que se está dando en los centros de atención continuado". "La diferencia radica en el modelo de asistencia pública que es radicalmente diferente al que se practica en comunidades gobernadas por el PP, en general, y en particular en Madrid". Somalo ha señalado que "la apuesta del Gobierno de La Rioja es invertir y apostar por la sanidad pública, por fortalecerla, por invertir cada año más dinero, mientras que el modelo tradicional del PP, y la prueba evidente es lo que está pasando en Madrid es desmantelar la sanidad pública y apostar claramente por externalizar de servicios y dejar en la mínima expresión y con el menor número de recursos posibles la sanidad pública".

No obstante, la responsable de la sanidad riojana ha afirmado que "tenemos un problema común todas las comunidades autónomas e incluso de toda Europa como es la falta de profesionales sanitarios", que se acentúa más en la escasez de médicos de Atención Primaria o de Emergencias, así como personal de enfermería".

"VALORAR TODAS LAS OPCIONES"

Somalo ha insistido en que su departamento "está valorando todas las opciones, por lo que no vamos a tomar ninguna decisión precipitada sin que tenga el consenso de los profesionales, que son los que van a realizar las guardias o los servicios, ni sin hacerlo de forma consensuada con asociaciones de pacientes o plataformas que representan a la ciudadanía".

Ha señalado que no se van a tomar decisiones "sin que finalice el proceso de selección que vamos a iniciar la próxima semana, ejecutando la OPE de 2022, que contempla 33 plazas de médicos de Atención Primaria, 5 de Pediatría y 56 de enfermería", para "ya viendo los profesionales que se han incorporado a la sanidad riojana planificar".

En este punto, ha apuntado que "vamos a valorar todas las opciones que puedan llevar a que la calidad del servicio de La Rioja sea el mejor posible". "La idea es la utilización de todos los recursos públicos al cien por cien; operando de lunes a jueves, en horario de tarde, que se hace desde mayo; realizando operaciones sábado mañana y tarde; así como derivando también operaciones al Hospital de Calahorra". No obstante, la consejera de Salud ha destacado que "si en un futuro no controlamos las listas de espera, porque cada vez hay más demanda, y hay disposición por parte de las entidades privadas -en La Rioja el Hospital Viamed-Los Manzanos- se hará", pero ha querido dejar claro que si hay que ponerlo en marcha "no será como la colaboración público-privada que se ha hecho en los gobiernos del PP, sino que pediremos que nos hagan un traje a medida, y si no es posible buscaremos otras opciones". "No se van a firmar contratos a 40 años, ni por 30, ni por 10, sino que se ofertaría determinados bloques de intervención necesarias y si se puede llegar a un acuerdo se llegará y sino buscaremos otras opciones", ha añadido Somalo.

SITUACIÓN "PACÍFICA" EN LA RIOJA Por otra parte, ha destacado que "mientras en otras Comunidades ha habido conatos o convocatorias de huelgas por los colectivos de profesionales, ahora tenemos en La Rioja una situación pacifica, que es fruto de las mejoras, que desde el año 2022 se han ido implementando". Ha manifestado, finalmente, que han sido "mejoras considerables, como aumentar un 10 por ciento el abono de festividades y nocturnidades; un 12 por ciento el precio de las guardias; se va a culminar de recuperar el cien por cien del abono de la carrera profesional, a partir del 1 de enero de 2023; y se ha convocado un proceso de promoción interna de auxiliares administrativo, que era demanda histórica; sin olvidar que se ha reconocido como el tiempo de solape como tiempo de trabajo efectivo".