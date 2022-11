El gobierno de La Rioja habilita ayudas de 400 euros mensuales para refugiados ucranianos

El Gobierno de La Rioja ha habilitado una línea de ayudas de 400 euros mensuales, que pueden aumentar si se trata de una familia con menores, para los refugiados ucranianos que llegaron en el inicio de la guerra, unos 500, y continúan en la comunidad en situación de vulnerabilidad.

El consejero de Servicios Sociales de La Rioja, Pablo Rubio, ha detallado este martes diferentes aspectos sobre esta ayuda, antes de mantener una reunión con la presidenta de la Asociación de Amigos de Ucrania, Tatyana Maksymyshena. Rubio ha explicado que tras el inicio de la guerra solicitaron un permiso de estancia temporal en La Rioja unas 500 personas y con ellas se realizó "un esfuerzo de solidaridad" en un primer momento a través de diferentes entidades sin ánimo de lucro.

En una segunda fase se ofrecen, ha detallado, ayudas individuales, a través de unos 350.000 euros que llegan de un fondo procedente del Gobierno de España, que se traducirán en 400 euros por persona que los solicite, a los que se añadirían 100 euros por menor a cargo.

"Esperemos que acabe el conflicto y quienes lo deseen puedan regresar, pero hay que ayudarles durante este tiempo", ha dicho, que, en principio va a ser de 6 meses, y ha puntualizado que desconoce cuantos beneficiarios puede haber de esas ayudas "que probablemente hubiera estado bien tener en una primera fase", ha reconocido.

La presidenta de la asociación ha detallado que desde el inicio de la guerra "hemos tratado de ayudas, de poner un granito de arena" y "esta es una buena noticia", en alusión a la ayuda presentada por Rubio. Ha admitido que "al principio, se recibía bien a quienes llegaban de Ucrania" pero "todo el mundo depende del dinero y ahora hay más dificultades", ha reconocido y también ha reclamado más apoyo para resolver cuestiones administrativas y burocráticas.

Maksymyshena ha admitido que "las noticias malas agotan" y "cuando te toca personalmente no descansas, estás siempre en eso" y además, entre las 500 personas que llegaron a La Rioja "hemos visto situaciones de todo tipo". "Hay gente que ha encontrado hueco en esta sociedad y viven de forma independiente, otros que encontraron empleo en verano pero ahora no tienen y madres que no pueden volcarse en el tema laboral porque tienen 2 o 3 hijos", ha detallado.

Además, ha afirmado, "hay gente que se ha vuelto a Ucrania, porque allí tenían un buen nivel de vida, porque eran médicos o economistas, y aquí les ofrecían lo más bajo y no se adaptaban, con lo que se han vuelto", ha concluido.