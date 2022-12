El Gobierno de La Rioja espera resolver con IU la Ley de Medidas Fiscales: "Hay oportunidad para el diálogo"

El portavoz del Ejecutivo regional, Álex Dorado, confía en que la Ley de Presupuestos para 2023 vaya a debate en el pleno del próximo lunes, 19 de diciembre, una vez que ayer se produjera un bloqueo de la Ley Medidas Fiscales. Sobre este bloqueo, propiciado por la abstención de IU, Dorado espera "llegar a un acuerdo" con dicha fuerza progresista "por la importancia que contiene esta Ley". Aún así, ha dicho, "en estos momentos estamos trabajando para ver cómo la volvemos a plantear al Parlamento de La Rioja, esperando también que PP y Cs no lo bloqueen". Además, Álex Dorado ha querido hacer un llamamiento a "todas las fuerzas progresistas" para "unir fuerzas" porque esta Ley de Medidas Fiscales cuenta "con medidas tan importantes como lo es el blindaje de la sanidad pública y debemos estar unidos". Fuerzas progresistas en las que, como ha indicado, está IU La Rioja. "Es una fuerza con la que tenemos el pacto de Gobierno y todos debemos ser conscientes de lo que está en juego con esta Ley de Medidas". ABSTENCIÓN DE IU La situación actual proviene tras la abstención de ayer de IU en la Comisión en la que se produjo la votación del dictamen de la Ley de Medidas Fiscales (que acompaña a la Ley de Presupuestos) en donde, además, PP y Cs votaron en contra. Como ha reconocido Dorado "la abstención de IU hizo que decayera el dictamen pero todavía tenemos una oportunidad para el diálogo con esta formación progresista y hay lugar para hacer ese acuerdo en tiempo y forma". La abstención de IU llegó, entre otros asuntos, una vez que momentos antes de celebrarse la citada Comisión, el Gobierno de La Rioja informara, en nota de prensa, de que el Tribunal Constitucional estudiará el recurso que la consejera de Igualdad, Raquel Romero, presentó como diputada después de que se le sacara del Grupo Mixto al ser expulsada de Podemos. Ayer Moreno rechazó que "el Gobierno de La Rioja se dedique a mandar notas de prensa atacando al legislativo e interpretando las decisiones judiciales como si fuera de su competencia". "ERROR" Ante este asunto, el portavoz del Ejecutivo regional ha querido volver a reiterar que enviar ese comunicado por los canales oficiales del Gobierno fue "un error". "Ayer lo reconocimos y lo haremos las veces que haga falta porque no debería haber salido desde el Gobierno de La Rioja" pero aún así "creemos que ese error no es motivo suficiente para bloquear una Ley de Medidas". Tras esa situación, el también consejero ha dicho que "desde el Gobierno estamos hablando con Henar Moreno, hemos hecho asunción del error, fue pública ayer y hoy también". UN CONSEJO DE GOBIERNO "NORMAL" Por su parte, Álex Dorado ha asegurado que la reunión de este miércoles con todos los consejeros en el habitual Consejo de Gobierno, en donde también se encontraba Raquel Romero, ha sido "normal". "Una relación normal y de confianza que es la que da fuerza y estabilidad a este Gobierno. No ha habido nada reseñable, más que comentar, de nuevo, que era un error del departamento de Comunicación y que ella misma ha admitido". A pesar de todo ello, ha indicado, "estoy convencido de que las cosas se reconducirán y la Ley será una realidad porque es beneficio de la sociedad riojana y sigue la dinámica de este Gobierno de poner en marcha el pacto de Gobierno y una legislación y medidas de izquierdas y progresistas y llegaremos a un acuerdo". Estamos mirando "los pasos a seguir para aprobarlo esta nueva ley de medidas" todo ello "si PP y Cs no se dedican a bloquear el funcionamiento del Parlamento". Finalmente, el portavoz ha destacado que la Ley de Medidas no es prorrogable, se prorrogaría la de Presupuestos "pero seguro que llegamos a un acuerdo con IU".