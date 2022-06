El Gobierno central insiste en que no es parte del proceso de reconocimiento de Viñedos de Álava

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha incidido en que el Gobierno central no forma parte del procedimiento, "en tanto que parte interesada", sobre la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen"Viñedos de Álava/Arabako Mahastia" ante la Comisión Europea (CE). Es una acción que ha sido promovida por la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura ha recordado que ya se ha iniciado el procedimiento en el que su Departamento "ha cumplido con la obligación de transmitir el expediente a Bruselas".

Más allá de ese trámite, ha señalado que la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, de la que se desgajarían las bodegas que han pedido la nueva denominación en caso de aprobarse, "es una de nuestras grandes marcas reputadas, no solo en España, sino en el resto del mundo".

Para Planas, "todo aquello que pueda conducir a incrementar el peso y por tanto las ventas de nuestro sector agroalimentario, en este caso de una denominación de origen como Rioja, me parece positivo". Por el contrario, "aquello que contribuye a debilitar esa imagen de marca, no me parece positivo".

A pesar de ello, señala Planas, "corresponde" atender al proceso administrativo que "está en estos momentos en manos de la CE".