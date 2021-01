Gimnasios, comercios, restauración y hostelería en La Rioja cerrados a las 5 de la tarde

El BOR publica las actividades que se consideran esenciales y no tendrán que cerrar a las 5 de la tarde . Tendrán que cerrar en La Rioja a partir de ese horario comercios, gimnasios, restauración y hostelería.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de La Laurel, Fernando Elías, ha dicho a Efe que el cierre de toda la actividad no esencial en La Rioja a partir de las 17 horas desde el próximo sábado, 16 enero, supone "un cierre encubierto" para esta zona de Logroño, cuya actividad es mayor por las tardes.

"Nos acaban de matar con esta medida", ha lamentado Elías, quien ha recordado que ya les había perjudicado bastante el adelanto a las 22.00 horas del toque de queda nocturno, acordado el pasado 5 de enero. Ha precisado que estos bares solo facturan en horario matinal el 20 por ciento de todo lo que ingresan a lo largo de la jornada.

La zona de bares de Laurel depende mucho del turismo, por lo que al cierre perimetral de La Rioja ha sumado el de la zona formada por Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua, acordado este miércoles, que impedirá recibir clientes de otros municipios riojanos. En esta tradicional zona de tapeo de Logroño hay unos 70 establecimientos hosteleros, de los que una docena ya han anunciado el cierre y otros más están pendientes de un traspaso, ha precisado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Hostelería Riojana, Francisco Martínez Berges, ha asegurado que el cierre a las 17.00 horas de todos los establecimientos públicos que no desarrollen una actividad esencial desde el próximo sábado 16 en La Rioja supondrá "la ruina total" para el sector.

La Asociación de Comercio y Hostelería de Arnedo ha mostrado, a través de un comunicado, su "desacuerdo con las medidas tomadas en La Rioja de restricciones horarias a partir de las 17,00 horas, que entrarán en vigor este sábado.

"Nos vemos una vez más discriminados como ciudad, si valoramos los contagios que tenemos en este momento", han reseñado. "Ahora nos evalúan a nivel regional y no a nivel local como sucedió en anteriores ocasiones". Por ello, han mostrado "su indignación y malestar por la gestión a nuestro entender catastrófica de nuestros gobernantes regionales". "No controlan la situación y toman medidas que no dan resultados. Entendemos que su trabajo está al servicio de los ciudadanos y estamos cansados de ser nosotros los culpables", han apuntado.

El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, ha exigido este jueves al Gobierno de La Rioja "equilibrar salud y economía" durante la actual pandemia y "agilizar" la vacunación contra la covid-19 "para recuperar la normalidad lo antes posible".

En declaraciones a los periodistas, ha añadido que "lo peor está por llegar" y espera un trimestre "duro", aunque "confía" en que, durante el segundo trimestre del año, se haya podido inmunizar a un "alto" porcentaje de la población y "tener la pandemia controlada".

La secretaria general de la asociación FER Comercio, Adelaida Alútiz, ha pedido este miércoles que los hipermercados y grandes superficies de La Rioja no puedan vender productos no esenciales a partir de las 17.00 horas del próximo sábado, 16 de enero.