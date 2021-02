El gesto secreto que guarda Anne Igartiburu en las campanadas

En el segundo programa de 'Dos parejas y un destino' (TVE), las parejas formadas por Gonzalo Miró y Florentino Fernández y Anne Igartiburu y María del Monte viajaban al corazón de Andalucía, Cádiz, para vivir las experiencias que una anfitriona secreta les había preparado.

Los cuatro protagonistas tuvieron que hacer frente a nuevos retos, como meditar en una cama de abejas, navegar en una embarcación con historia, etc. Tras dos días de andanzas, manteniendo conversaciones tranquilas y descubriendo rincones increíbles, ambas parejas se reencontraban en Jerez de la Frontera.

Una de las revelaciones durante la emisión del programa fue la correspondiente a las campanadas, que Anne Igartiburu ha dado durante 16 años. La conocida presentadora aseguraba no sentir nervios por su concentración en un momento televisivo especial, tal y como explicó.

Dijo que en la última noche del año, hay algo que nunca le puede faltar, "la tortilla de patata". Según recordaba durante un descanso del viaje en el que cocinaba para la cantante María del Monte, Igartiburu aseguraba cenar una tortilla porque es lo que preparaba su madre, que falleció cuando ella tenía tan solo 17 años.

"Todos los años me llevo una tortilla a la Puerta del Sol", apuntó. Además, otra parte de sus hábitos es, cada año, hacer una excepción y saltarse su dieta vegana para comer jamón serrano, "después de dar las campanadas, me tomo mi vinito tinto español. Y también dulces que me traigo de Bilbao", añadía Igartiburru.

"¡No sabes lo bien que me entra. Y tú lo sabes, que en ese momento no me entra nada!", exclamaba Anne.