El polideportivo municipal de Villamediana de Iregua (apertura de puertas a las 19 horas) acoge pasado mañana sábado, 8 de octubre, una velada de boxeo, que incluye un amplio programa de combates, entre los que destaca el que supondrá el debut profesional del riojano Gazi Jalidov, que fuera diploma olímpico en los Juegos de Tokio el año pasado y medalla de bronce de los Juegos del Mediterráneo disputados el pasado mes de junio.









Este jueves hemos podido hablar con él y con su mentor, Ignacio Barruetabeña 'Barru', en COPE Rioja. El primero reconoce estar "preparado y deseando pelear en casa, ante mi público", y el segundo confía mucho en sus posibilidades. De hecho le vaticina un futuro muy brillante en el boxeo profesional. "Gazi se entrega al máximo, entrena al máximo, trabaja al máximo y su ilusión es la máxima", subraya el entrenador.





"Su ilusión es ser campeón olímpico y campeón del mundo y está en el camino, sin duda. En sus primeros Juegos Olímpicos, los de Tokyo, pasó lo que pasó, nos privaron de la medalla por la política, pero esperemos que en París, junto con el paso al campo profesional que vamos a dar ahora, consiga esa medalla y después todo lo que tenga que venir".

La vida de Gazi Jalidov ha sido de todo menos fácil. Cuando era un niño, tuvo que huir, junto con su madre y sus cuatro hermanos, de la República de Daguestán. El viaje por Europa les llevó a pasar por Alemania, Francia y finalmente España, donde con la ayuda de la Cruz Roja pasaron por San Sebastián para, finalmente, instalarse en Logroño como refugiados políticos.





"Empecé a boxear por mi hermano, que se había apuntado a un gimnasio y un día, en casa, empezamos a probar. Y aunque me rompió la nariz y me dio bastantes golpes, me gustó y es así como empecé a entrenar", recuerda el púgil, quien solo tiene palabras de agradecimiento para Barruetabeña. "Barru para mi lo es todo, porque desde que comenzamos nos fuimos marcando objetivos que hemos ido consiguiendo poco a poco. Pero al margen de lo deportivo, personalmente, para mí es mi familia, mi sangre... Para mi lo es todo, porque me ha dado una oportunidad y me ha salvado de muchos apuros", concluye un agradecido Jalidov.