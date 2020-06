Garrido ofrece a Andreu un Plan para “atender lo urgente, reforzar lo importante y trabajar para lo mejor”

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha ofrecido al Gobierno de Concha Andreu un Plan para activar La Rioja ante los retos que deberá afrontar La Rioja en los próximos meses. “Un plan que sirva para atender lo urgente (Empleo y rescate social), reforzar lo importante (Afrontar rebrotes del Covid-19) y trabajar para lo mejor (Reactivar el futuro)”.

Jesús Ángel Garrido ha realizado estas afirmaciones durante la celebración de la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región. “La Rioja no cuenta con un Gobierno a la altura del desafío que debemos superar como región. Hoy estamos peor que hace un año y no todo se explica por el Covid-19, ni por la herencia recibida. Sin reconocer errores es imposible rectificar y esa es la peor señal que puede dar un gobernante. No se trata de buscar excusas, sino de acertar con las decisiones y asumir las consecuencias”, ha reprochado Garido a la presidenta, Concha Andreu.

Así, ha apuntado que “la pandemia del Covid-19 ha permitido visibilizar, casi desde el inicio, las limitaciones y carencias de su liderazgo, de su gestión y, por supuesto, también de la de sus consejeros”.

El portavoz del Grupo Popular ha recordado que la hemeroteca evidencia que “en el Partido Popular sabemos hablar, negociar, ceder, pactar y liderar”. A este respecto, en relación a los llamamientos realizados en la primera jornada del debate por parte de la presidenta, la ha emplazado a “no hablar tanto de unidad y practicarla más. A usted le corresponde liderarla. Es su responsabilidad”.

En este sentido, Jesús Ángel Garrido ha recordado que durante el debate de investidura de Concha Andreu, en julio de 2019, el Grupo Popular le tendió la mano ofreciendo 10 pactos, sobre cuestiones tan relevantes como el impulso al Estatuto de Autonomía, la gratuidad universal de la educación de 0 a 18 años, un modelo tributario que baje impuestos o abordar el reto poblacional. “La Presidenta rechazó todos”, ha recordado.

Garrido ha invitado a Concha Andreu a “no confundir la deseable unidad en temas de región con el seguidismo que usted pretende. No podemos firmarle un cheque en blanco. Somos la alternativa de gobierno, con un proyecto propio, muy distante de su acuerdo de retroceso firmado con IU y Podemos”.