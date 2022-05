El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha denunciado que el pago, "nada ejemplar", de 25.560 euros para que el exgerente de la Fundación Hospital de Calahorra (FHC), Fernando India, realizase en 2021 un curso de formación, “agrava el desprestigio y descrédito del Ejecutivo de Andreu”, por lo que ha reclamado que “se explique esta gestión y se devuelva ese dinero a los riojanos”.

“Es evidente que este Gobierno actúa con falta de ejemplaridad, malgasta el dinero de todos los riojanos y toma decisiones arbitrarias, como regalar de manera injusta un curso de formación a un cargo público”, ha añadido en los micrófonos de COPE Rioja.

El portavoz del Grupo Popular ha señalado que el Gobierno de Andreu es un Ejecutivo profundamente inestable, “el 88% de los cargos que nombró al inicio de la legislatura han sido ya removidos”; noqueado y paralizado en la gestión, como evidencia la falta de medidas ante la inflación disparada; que practica el nepotismo, “favoreciendo a amigos con contratos en sociedades públicas margen de los principios de mérito y capacidad”; está sustentado en una tránsfuga como Raquel Romero, y que, “además, malgasta el dinero de todos los riojanos”.

Factura del curso pagado por el Gobierno de La Rioja al exgerente de la FHC.





Garrido ha denunciado este "nuevo caso de conducta poco ejemplar en el seno del Gobierno de Andreu, inmerso en una crisis reputacional sin precedentes. El Ejecutivo de Andreu, a través de la Fundación Riojana de Salud, pagó con dinero público un curso de formación (Programa de desarrollo directivo) en una prestigiosa escuela privada de negocios (IESE) a un alto cargo de la Consejería de Salud, lo que supone un caso de arbitrariedad, porque no existe la obligación legal de realizar estos cursos a costa de los Presupuestos de la Comunidad y no es una práctica generalizada”, ha censurado.

“Cuando la Fundación Rioja Salud paga, con dinero público, este curso al ahora exgerente de la FHC, hablamos también de una clara injusticia, entre otras cosas porque no hay ninguna razón para hacerse cargo de este pago que le correspondería al propio interesado a título particular y no a la Fundación Rioja Salud, que por otra parte no tiene ninguna relación con la FHC”, ha añadido.

Programa del curso pagado por el Gobierno de La Rioja al exgerente de la FHC.









Jesús Ángel Garrido ha aportado la factura abonada por transferencia a la IESE con cargo a la Fundación Rioja Salud por importe de 25.560 euros, con fecha 8 de abril de 2021, con el concepto “Derechos de inscripción en el programa PDD-Zaragoza-2021 de D. Fernando India Liso”. Un curso de 200 horas presenciales en Zaragoza, que constaba de 24 sesiones y que comenzó el 19 de abril y finalizó el 19 de noviembre. "Este evidente caso de falta de ejemplaridad tiene tres afectados claros -ha dicho-. Por un lado, el propio beneficiario, Fernando India, que ocupó el cargo de Gerente del FHC desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021, un par de meses antes de finalizar un curso pagado con el dinero de todos los riojanos, cuando su sueldo anual era de 65.526 euros. En segundo lugar, el Gerente de la Fundación Rioja Salud, Sergio Martínez, encargado de gestionarla y que, parece evidente, ni ha velado ni ha sabido gestionar adecuadamente el patrimonio de esta Fundación, que se gasta dinero público en pagar facturas que no están relacionadas con su actividad. Y en última instancia, también está involucrada la Presidenta, Concha Andreu, que es la máxima responsable del Ejecutivo”.

Una vez expuestos los hechos, el Portavoz del Grupo Popular se ha preguntado las razones por las que se emite una factura a un tercero, en este caso a la Fundación Rioja Salud, cuando el curso lo hace Fernando India, gerente por aquel entonces del FHC. “Podemos imaginar que es para ocultarlo, para que pasase desapercibido en la FHC o, quizás, porque nadie en la Consejería de Salud validaría este gasto, no pasarían los controles preceptivos”, ha apuntado. “En cualquier caso, resulta evidente la mala gestión, el derroche de fondos públicos en este asunto, más si cabe si tenemos en cuenta que los 18 meses en los que Fernando India ocupó el cargo de Gerente de la FHC nos costaron a todos los riojanos 124.000 euros (Sueldo bruto + curso de formación), superando así en términos mensuales a la propia Presidenta”, ha finalizado.