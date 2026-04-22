"El ganadero ingresa 10 céntimos más por una docena de huevos que hace seis meses, mientras el consumidor paga hasta 30 céntimos más en el supermercado"

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado las medidas de confinamiento para las aves de corral en toda España. La decisión se ha tomado debido a la buena evolución epidemiológica de la gripe aviar en las últimas semanas.

A pesar de ello, el ministerio ha señalado que, por precaución, se deben mantener las medidas de bioseguridad en las explotaciones para evitar el contacto con aves silvestres y se ha instado a notificar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.

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Estas medidas preventivas se adoptaron el pasado 11 de noviembre en las 59 granjas de aves de La Rioja e incluían el confinamiento de las aves, la adopción de medidas de bioseguridad y la prohibición de concentraciones de aves de corral. Durante estos cinco meses, en la región se han declarado dos casos de gripe aviar, ambos en aves silvestres, el último de ellos en la zona del pantano de Leiva.

La visión desde las granjas: "Este año la gripe ha sido brutal"

Paula Fontecha, de la Granja Avícola Fontecha en Nájera, ha recibido la noticia "con alegría", ya que han sido meses de "muchísima incertidumbre". Según ha explicado, el mayor temor era la posibilidad de un brote en la granja, lo que obligaría a "matar todas las gallinas que tienes en la explotación".

Este año la gripe ha sido brutal" Paula Fontecha Huevos Fontecha

Aunque su granja es de producción en intensivo y las gallinas ya están en el interior, Fontecha ha detallado que han tenido que extremar las precauciones. "Había que tener mucho cuidado, porque este año la gripe ha sido brutal", ha afirmado. Entre las medidas aplicadas se encontraban la restricción de visitas al máximo, el uso de pediluvios para desinfección, buzos de seguridad y el cierre de puertas, ventanas y silos para evitar la entrada de aves silvestres.

Impacto en el bolsillo: subida de precios

La crisis de la gripe aviar ha tenido un claro impacto en los precios. Fontecha ha explicado que el sacrificio de "millones de gallinas" en explotaciones infectadas provocó una "reducción considerable" de huevos y, por tanto, un aumento en el precio.

Según datos del Observatorio de Precios Agrarios, el ganadero percibe ahora unos 10 céntimos más por docena que en noviembre, mientras que el consumidor está pagando hasta 30 céntimos más.

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El ganadero está percibiendo ahora mismo en torno a 2,97 € la docena de huevos XL, 2,67 € los L y 2,49 € los M, unos 10 céntimos más que en noviembre por cada tipo. Mientras, el consumidor, está pagando bastante más: hasta 4,38 € en los XL, 3,50 € en los L o 3,19 € en los M, casi 30 céntimos más que desde noviembre.

Ahora se puede hablar de cierta tranquilidad, pero nunca hay que bajar la guardia" Paula Fontecha Huevos Fontecha

Son datos del Observatorio de Precios Agrarios. Además, el pollo se está pagando al ganadero en torno a 1,30 €/kg vivo y acaba costando 3,72 €/kg al consumidor, lo que supone casi un 95% de diferencia.

La situación también ha generado "mucha incertidumbre" tanto en el sector como en los compradores, afectando especialmente a las explotaciones con gallinas camperas que tuvieron que ser confinadas, lo que supuso una reducción de la producción. A pesar de la mejora, Paula Fontecha advierte de que la tranquilidad no es total y que, de cara al futuro, "nunca hay que bajar la guardia".