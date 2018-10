“Gamarra hace anuncios imposibles e incumplibles sobre la gratuidad de la Educación Infantil", afirma C's

Ciudadanos acusa a la alcaldesa de Logroño de hacer anuncios imposibles que no se pueden cumplir con respecto a la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años en la ciudad. La formación naranja cifra en 5 millones de euros el coste de la medida, lo que triplicaría el presupuesto de las “chiquibecas”.

El portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, ha recordado que la educación infantil de primer ciclo no es obligatoria en España, por lo que no se puede considerar universal. Además, ha constatado que solo va a la guardería el 45% de los niños en edad de hacerlo, y si fueran todos, no habría plazas suficientes en Logroño.

En tercer lugar, Julián San Martín ha aludido a que el Ayuntamiento concede cada año unas 1.300 "chiquibecas" con un desembolso de 1,7 millones, pero sí llegase a toda la población infantil ese presupuesto aumentaría un 340%.

Por último, el portavoz de Ciudadanos ha señalado que el precio medio de una guardería es de 400 euros al mes, frente a los 120 euros en los que se fija la cuantía mínima de una "chiquibeca", por lo que tampoco se puede hablar (como ha hecho la alcaldesa) de completa gratuidad.