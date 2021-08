Antes de jubilarse, el galerista José Antonio Aguado ha querido embarcarse en un proyecto solidario para echar una mano a quienes más lo necesitan. Por ello, y como última actividad antes de cerrar la 'Galería de Arte Aguado. Centro de Arte y Diseño', el artista decidió colaborar con algunas asociaciones de La Rioja, poniendo a la venta todo el fondo de la Galería, y parte de la obra personal de este pintor.

Fruto de esta iniciativa, con la colaboración y agradecimiento de los variados compradores, consiguió recaudar 7.200 euros, una vez pagados los impuestos, que eran el 50 % de lo definitivamente recaudado.





De esta forma José Antonio Aguado ha donado al Banco de Alimentos de La Rioja sus 1.600 euros, un cuarto de lo sonseguido, al igual que ha hecho entrega de esta misma cantidad a Caritas La Rioja, FARO-Asociación riojana de familiares y amigos de niños con cáncer y la misión del padre Ángel en Etiopía.









José Antonio Aguado pasó por la sede del Banco de Alimentos para hacer entrega del talón correspondiente al presidente, José Manuel Pascual Salcedo, quien trasmitió al artista el “agradecimiento en nombre de todos los voluntarios de este Banco por la colaboración que ha tenido este pintor no solamente ante el inicio de su jubilación, sino también de su Galería, donde siempre nos ha facilitado la labor de poder hacer diferentes exposiciones y ha estado muy atento a las necesidades de esta entidad, que son las necesidades de alimentación de la sociedad riojana. Por ello, nos emociona esta entrega de dinero y no podemos por menos que desearle la mejor de la suerte para el futuro, en la convicción de que hemos perdido un espacio para la cultura y la solidaridad. No en vano en la entrega de ‘Amigos y Alimentos 2020’ le hemos distinguido con uno de los diplomas a nivel personal por la actividad desarrollada durante muchos años, que es una pequeña muestra de lo cercano que ha estado a nosotros y por ello, a nuestros beneficiarios”.