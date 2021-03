El Athletic prepara la gabarra y el Gobierno Vasco advierte: "Para que no se hunda..."

El Athletic jugará dos finales de Copa en apenas 15 días. Los rojiblancos se enfrentarán primero, el 4 de abril, a la Real Sociedad en la final pendiente de la temporada 2019/2020- El día 17 de abril será cuando se midan al Barça en todo un clásico de las finales coperas; ambos partidos serán en La Cartuja.

Bingen Zupiria, consejero de Cultura y portavoz del Gobierno Vasco, subrayó en relación con las pruebas de agua a las que va a ser sometida este martes la gabarra 'Athletic' que no es momento de "estar fomentando ninguna ilusión en torno a una celebración masiva".

Foto: Museo Marítimo de Bilbao

"ESPERO QUE SEA PARA QUE NO SE HUNDA"

"He leído en alguna parte que iban a probar la gabarra. Espero que sea para que no se hunda, no para prepararla para una celebración", señaló Zupiria en una entrevista en ETB. "Creo que no deberíamos estar fomentando ninguna ilusión en torno a una celebración masiva, no en este momento", añadió el portavoz del ejecutivo vasco.

El ItsasmuseumBilbao (Museo Marítimo) ha informado de la finalización de la restauración de la gabarra Athletic que será sometida a una prueba en agua que garantice su flotabilidad para ser usada de nuevo.

La restauración ha sido pagada por el Athletic Club y realizada el pasado verano por el Itsasmueum, en cuyos diques está expuesta, y solo falta la prueba en agua para que las autoridades marítimas autoricen su uso.

El museo marítimo de Bilbao ha recalcado que se trata de un trámite administrativo que "nada tiene que ver con el ánimo de adelantar acontecimientos, sino que se enmarca en un contexto procedimental que se ha de seguir y que está previsto desde el inicio del proceso para que la Gabarra Athletic vuelva a estar preparada y a disposición de Athletic Club, Bilbao y Bizkaia".

URKULLU NO ASISTIRÁ A LA CARTUJA DE SEVILLA

Zupiria comentó también en relación a la final de la Copa del Rey que van a disputar el Athletic Club y la Real Sociedad el 3 de abril en La Cartuja que no habrá representación institucional del Gobierno Vasco en el estadio sevillano.

"Hemos decidido que ni el lehendakari ni ningún otro representante del Gobierno irá a La Cartuja a ese partido. Si no puede haber público nosotros tampoco debemos esta allí", anunció.