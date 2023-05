Funcionarios de justicia protestan: "Somos los que tiramos del carro y los que menos retribuciones tenemos"

El responsable de CSIF Justicia de La Rioja, Javier Ochoa, ha clamado hoy, en el marco de una concentración frente a la Delegación del Gobierno de los funcionarios de Justicia: "Somos los que tiramos del carro y los que menos retribuciones tenemos".

La concentración se encuadra dentro de una jornada de paro total tras dieciocho de paros parciales que se han "endurecido" y que, a partir de la próxima semana, serán de tres días a la semana.

En el día de hoy, ha afirmado, "el 95 por ciento de los juicios se han suspendido" porque "no hay personal". Exigen "una respuesta acorde del Ministerio". "Vemos que, por parte del Ministerio, hay disposición a negociar con otros grupos y, así, se llegó a un acuerdo con los letrados de la administración", ha dicho.

Ha sumado: "Ayer hubo una reunión con jueces y fiscales con oferta económica, en contra de lo que nos dijo la ministra de que no hay dinero". Además, reclaman una mejora de sus condiciones laborales, medios y personal. "Somos el 93 por ciento del personal que presta servicios a la Administración de Justicia", ha dicho añadiendo: "No hay ningún papel que no pase por los cuerpos generales y los cuerpos especiales".