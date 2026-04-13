Historia con buen sabor de boca. El loro yaco ‘Gorri’, desaparecido hace una semana en Donostia, ya está de vuelta con su dueño después de aparecer a más de 150 kilómetros, en un pequeño pueblo riojano cercano a Logroño.

Todo comenzó el pasado domingo, cuando el ave se perdió y su propietario, Rafael García, inició una búsqueda contrarreloj. Llegó incluso a ofrecer una recompensa de 1.000 euros ante el miedo de que alguien pudiera haberlo cogido para venderlo. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta.

Final feliz para ‘Gorri’, el loro que apareció en La Rioja tras desaparecer en Donostia

Un vecino de Agoncillo encontró al loro y decidió recogerlo al verlo en una zona con tráfico, temiendo que pudiera ser atropellado. Según ha trascendido en una información publicada por El Diario Vasco, el hombre ya había avisado previamente a la Policía Municipal, pero al no acudir nadie, optó por llevarse al animal a su casa para protegerlo.

Durante toda la semana, ‘Gorri’ ha estado bien cuidado. Su dueño no salía de su asombro al reencontrarse con él, estaba limpio, alimentado con fruta e incluso con las uñas arregladas. “Ha estado mejor que en casa”, bromeaba emocionado, en una conversación con El Diario Vasco.

El reencuentro llegó gracias a la difusión del caso en medios de comunicación. El vecino riojano conoció la historia a través de la televisión y no dudó en ponerse en contacto con el propietario. Este domingo, Rafael se desplazó hasta La Rioja para recoger a su mascota.

A pesar de la recompensa ofrecida, el hombre que lo encontró rechazó el dinero. Un gesto que ha emocionado aún más al dueño de ‘Gorri’, que asegura sentirse “como si le hubiera tocado la lotería”.

Ahora, con el loro ya en casa tras su vigesimosexta escapada, Rafael tiene claro el siguiente paso, evitar que vuelva a perderse. Para ello, estudia instalarle un sistema de localización que permita tenerlo siempre controlado.

Una historia que, después de días de incertidumbre, termina con alivio, agradecimiento y un final feliz.