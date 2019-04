El final del vertedero indecente e insalubre de Villamediana de Iregua

El Ayuntamiento de Villamediana ha iniciado este miércoles la limpieza y retirada de los residuos del solar de propiedad privada situado entre las calles Serrano, Miguel de Cervantes y San Vicente, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria. El pasado 2 de abril, el Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Logroño autorizó la entrada al citado inmueble al Ayuntamiento para proceder a ejecutar subsidiariamente las tareas de limpieza de los residuos acumulados.

El tribunal ha tenido en cuenta los diferentes informes y requerimientos realizados por los técnicos municipales del Ayuntamiento, así como por agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil del puesto de Villamediana y del SEPRONA. Informes que detallan la existencia, "en el solar sito en el caso urbano de numerosos residuos como vehículos, neumáticos, electrodomésticos, diversos bidones, aceites, chatarra y todo tipo de objetos, así como la presencia de ratas y gatos".

Con el inicio de las tareas de limpieza del solar, el equipo de Gobierno cumple un compromiso adquirido al asumir la gestión del Ayuntamiento de Villamediana, e inicia la resolución de un problema -situado en el casco urbano de la localidad- que se prolonga por más de una década y que era una demanda constante de los vecinos. Tras la inacción de la propiedad ante los últimos requerimientos, el equipo de Gobierno inició el proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo para poder resolver un problema de salubridad que afectaba desde hace más de una década a los vecinos de Villamediana.

Las tareas de retirada de los residuos acumulados en dicho solar se prolongarán por espacio, al menos de tres semanas. Para estimar el volumen de residuos acumulados se ha utilizado una ortofotografía que se ha solapado sobre cartografía para determinar la superficie y altura de los diferentes grupos de residuos acumulados. El auto del Juzgado tras examinar la documentación presentada por el Ayuntamiento entiende que "la situación de la parcela, llena de residuos, es insalubre, pudiendo generar enfermedades debido a la suciedad que impera en la misma, así como la presencia de animales".

Apunta el tribunal en su escrito que "es evidente que la medida pretendida por la Administración municipal no es otra que la limpieza del solar y es la única que puede adoptarse ante la inactividad de la propiedad del inmueble. No sé concibe otra forma de abordar eficazmente el problema si no es accediendo al interior de la finca".

Los requerimientos para proceder a la limpieza del solar a la propiedad, con apercibimiento de multa en caso contrario, se han sucedido desde el año 2005, sin que ante la inacción de los propietarios se tomara medida alguna. Ya en 2007, un informe de la Inspección Gobierno de La Rioja apuntaba una siguiente descripción del solar, en la que se decía que "se constata la existencia la existencia de un solar vallado con valla metálica en la parte frontal, y de entrada por la calle San Vicente, en los laterales que ocupan la calle Serradero, el vallado está hundido y formado por somieres oxidados, y en lateral de la calle Miguel Cervantes, se cierra con pared de vegetación".

"Se ve gran cantidad de residuos domésticos, comerciales e industriales. Colchones, somieres, juguetes, restos de ventanas, restos de montajes de cocinas, de baños, sillones, restos de material de obra; botes de pintura, botes de productos químicos, bidones -que pueden ser de gasoil o sustancias parecidas-, cajas de plástico, de bebidas, de frutas, vehículos -coches y tractores, así como dos palas excavadoras- ruedas y una hormigonera oxidada. También se localiza gran número de animales y una edificación semiderruida", añadía.

Dicho informe ya proponía, como medida cautelar, "la clausura del solar como vertedero, implicando la retirada de todos los residuos por gestor autorizado por el riesgo que supone para la salud de la población que habita en los alrededores: plagas, roedores, insectos, cucarachas, incendios con la consiguiente emisión de humos por la combustión de ruedas, bidones y productos químicos".

Tras el expediente iniciado en 2017, por parte Ayuntamiento de Villamediana, y ante la reiterada inacción de los propietarios, el equipo de Gobierno trasladó al Tribunal Contencioso Administrativo la demanda de acceso al solar para proceder a su limpieza, cumpliendo así el compromiso adquirido con los vecinos e iniciando la resolución de un problema de insalubridad que se prolonga por más de una década.