La filmoteca Rafael Azcona retoma su actividad tras el verano con cine en versión original

Una decena de películas integran la programación del mes de octubre en el regreso a la actividad de la Filmoteca Rafael Azcona, con una mezcla de grandes clásicos con sus ‘Bombones’ y algunas novedades de calado, como la entrada de obras como la multipremiada ‘Roma’ o la última (e incabada) película de Orson Welles, ‘The other side of the wind’, y el arranque del ciclo ‘Películas de Culto’, una denominación abierta a la controversia y debate y que tiene este mes su puesta en largo con el clásico de los hermanos Coen ‘Fargo’.

En su regreso tras el verano, la Filmoteca Rafael Azcona se mantiene fiel en la propuesta a su público de una decena de títulos de interés cinéfilo en versión original los martes y miércoles (más el jueves día 17) a las 20.15 horas, y al precio único de 2,5 euros, con el emblemático espacio de la Sala Gonzalo de Berceo como lugar de encuentro para las sesiones.

Tal y como ha avanzado en Cope Félix Abel de la Cruz, programador de la filmoteca, el programa de octubre se articula en torno a los ‘Bombones’, una selección de películas de reconocido prestigio y calidad, rodadas alrededor de grandes nombres de la dirección y la interpretación. Los Bombones de este mes serán la cinta checa ‘Vsechno Bude (Winter Flies)’ este próximo martes día 1, y la estadounidense ‘The Florida Project’ el miércoles día 2 para la primera semana. El miércoles día 9 tendrá lugar la proyección de la cinta turca ‘Ahlat Agaci (El peral salvaje)’, mientras que la espectacular obra mexicana ‘Roma’ será el bombón que cierre el miércoles día 30.

Junto a ellas el programa ofrece otras interesantes propuestas para el mes: destaca como novedad la sección referida a ‘Películas de Culto’, que se inaugura el martes día 15 con la reconocida ‘Fargo’, una de las obras cumbre del cine de autor de los hermanos Coen.

En esa semana de mediados de mes, habrá dos días más de programación: para el miércoles día 16, la Filmoteca acogerá ‘El Despertar de las Hormigas’, una brillante cinta costarricense que ha tenido un acceso muy limitado en el circuito comercial español, y de la que ahora el público riojano podrá disfrutar; y el jueves día 17 será turno de de la nueva cinta de Daniel Sánchez Arévalo, ‘Diecisiete’.

Dos cintas más completarán la programación en su cierre de mes: la galardonada ‘De dioses y hombres’ llegará el martes día 22 como una propuesta de debate sobre la ayuda humanitaria en las zonas de conflicto; y una obra verdaderamente especial el miércoles 23 como es ‘The other side of the wind (Al otro lado del viento)’, la última e inacabada cinta de Orson Welles que, por fin, ahora ya se puede disfrutar.