El Festival MUWI Fest desvela los primeros artistas para su décimo aniversario en Logroño: El cartel para el último fin de semana de agosto de 2026

Tras el éxito de su última edición, que congregó a más de 25.000 asistentes el pasado verano, el MUWI La Rioja Music Fest ha presentado las primeras confirmaciones para su décima edición. La cita musical más relevante del verano logroñés se celebrará del 27 al 30 de agosto de 2026 y ya cuenta con un potente avance de cartel.

La M.O.D.A. y Sidonie, grandes protagonistas

El primer anuncio viene encabezado por una de las bandas más demandadas de la escena nacional, La M.O.D.A., que ofrecerá su única fecha en La Rioja en 2026 en el festival. El septeto burgalés presentará su nuevo disco, “San Felices”, en un directo enérgico y emotivo que se ha consolidado como un auténtico fenómeno fan en todo el país.

Europa Press 'La M.O.D.A.

También se suma al cartel Sidonie, uno de los grandes referentes del pop y rock en España. El trío catalán, conocido por sus himnos generacionales y su arrolladora puesta en escena, regresa a MUWI para presentar su último trabajo, “Catalán Graffiti”, y hacer bailar al público con todos sus grandes éxitos.

COPE Sidonie

Talento emergente y sonidos de raíz

El festival apuesta también por Sanguijuelas del Guadiana, considerado el fenómeno musical del año. La banda ha logrado un enorme éxito con su álbum de debut, “Revolá”, calificado por la crítica como uno de los discos más importantes del año gracias a su autenticidad y su regreso a las raíces.

Depedro, el proyecto liderado por Jairo Zavala, es otro de los grandes nombres confirmados. Su propuesta, centrada en las influencias latinas y los sonidos fronterizos, le ha llevado a publicar discos en más de treinta países y a colaborar con artistas de la talla de Calexico, Vetusta Morla o Leiva.

Depedro web Depedro

La propuesta atrevida de dream-punk con toques de post-pop llega de la mano de La Milagrosa, el proyecto del compositor German Gómez-Escolar. Completan el avance los Travellin’ Brothers, una de las formaciones punteras del blues europeo, con veinte años de carrera y más de 1.200 conciertos a sus espaldas.

Un festival enogastronómico y multipremiado

La décima edición del MUWI volverá a contar con diferentes sedes que combinan música, gastronomía y enología. Entre ellas destacan las Bodegas Olarra, el Centro de la Cultura del Rioja, la Zona Laurel y el recinto principal de MUWI-Valbuena, en el entorno del Parque del Ebro.

El prestigio del festival viene avalado por su reciente nominación en siete categorías de los Iberian Festival Awards y por ser el único festival del mundo con un Premio Best Of a Mejor Iniciativa Enoturística. Los abonos ya se encuentran a la venta en la web oficial del festival por 73 euros más gastos de gestión.