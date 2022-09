El Festival Actual anticipa en octubre la 33 edición con vermús musicales en el Circulo Logroñés

La directora general de Cultura, Ana Zabalegui, y el director artístico deActual Festival, Santiago Tabernero, han presentado esta mañana el ciclo‘Actual al Círculo’, un jugoso anticipo musical de lo que va a ofrecer el festivalActual en su 33 edición entre el 2 y el 7 de enero de 2023 y que recupera, taly como prometió el festival el pasado mes de enero, los vermús musicales ygastronómicos suspendidos a causa de la pandemia.

De esta forma, elCírculo Logroñés presenta los días 21, 22 y 23 de octubre un cartel con ochogrupos que destacan en la escena musical española por la calidad y ladiferenciación sonora de sus proyectos artísticos.

El salón Príncipe de Vergara del Círculo Logroñés emulará el ambiente quesuele caracterizar a los conciertos en Bodegas Franco-Españolas,maridando música en directo, gastronomía (La Tavina) y vino (Rioja Bordóny Diamante).

Además, este ciclo recupera algunas de las bandas inicialmente programadas en el pasado Actual, y cuyas actuaciones fueron suspendidas a última hora a causa de las restricciones sanitarias, como son Maximiliano Calvo, RomeroMartín, León Impala y Karmento.

Del mismo modo, el concierto de María José Llergo previsto para la clausura de Actual 22, y finalmente suspendido por razones sanitarias, se ha reprogramado para el próximo 29 de octubre en la Sala de Cámara de Riojaforum.

Aprovechando su visita, el Festival Actual hará entrega a la artista cordobesa del Premio A de Música que le había concedido entonces por actualizar el legado del flamenco con una mirada contemporánea y de alcance universal. La directora general de Cultura, Ana Zabalegui, y el director artístico del festival, Santiago Tabernero, han expresado “la felicidad de poder cumplir con la promesa hecha en enero cuando, con mucho dolor y responsabilidad, decidimos suspender estos vermús; ahora Actual celebra el regreso a la normalidad reprogramándolos y ofreciéndolos al público riojano como un anticipo de lo que va a ser Actual 23, que se presentará en unos días”.

Ambos han insistido en el respeto íntegro al formato de estos vermús, de tal forma que a lo largo de finales de octubre se va a recuperar la experiencia completa de música en vivo maridad con gastronomía y vino, tanto en los horarios de medio día como en los de noche. Asimismo, han recordado que “el festival se comprometió igualmente a traer a Logroño a María José Llergo, después de que la COVID impidiera su realización en la clausura de Actual 22… no sólo eso, sino que también vamos a aprovechar su visita a Logroño el próximo día 29 de octubre para hacerle entrega de su premio A de Actual, algo que nos hace especial ilusión”.

La programaciónZabalegui y Tabernero han estado, asimismo, acompañados por elprogramador de la iniciativa, Rafa Bezares, quien ha explicado que estosvermús combinan en el cartel de Actual al Círculo propuestas valientes yestilos muy personales, como el de St Woods, una de las grandesesperanzas del indie folk español; los riojanos Messura, que están a puntode sacar nuevo disco; esos maravillosos exploradores de sonidos que sonFetén Fetén; y el arte y la experimentación flamenca de Maui.Las sesiones musicales serán dobles, como sucede en Bodegas FrancoEspañolas, con dos conciertos el viernes noche y otros dos igualmente en elvermú del sábado, la noche del sábado y el vermú del domingo. El preciopara acceder a cada una de las cuatro sesiones, con dos grupos en cadauna, asciende a 12 euros. Es posible acceder a todos los conciertosadquiriendo un abono por 36 euros.

Las entradas y los abonos están a la venta en actualfestival.com y entradas.com. Actual al Círculo – Círculo Logroñés Viernes 21 de octubre desde las 21:30 horas Sábado 22 de octubre desde las 13:30 horas Sábado 22 de octubre desde las 21:30 horas Domingo 23 de octubre desde las 13:30 horas Entradas 12 euros Abonos 36 euros Los grupos

St Woods La pandemia robó al madrileño Nacho García el estreno soñado por cualquierartista. La música le debe muchos directos a un cantautor que con lapublicación de ‘Bones’ (2020) se ha postulado como unas de las grandesesperanzas del indie folk español. El primer disco de St Woods es redondo yestá lleno de matices y canciones preciosas, creando atmósferas que evocana Bon Iver, Fleetwood Mac o The Beatles.Canciones como "On me" o "Wasted love" han allanado el camino de StWoods hasta llegar a grandes festivales y telonear a artistas como Jake Buggo Kaiser Chiefs. Su música ha vivido una transición bizarra. Comenzóversionando canciones de Green Day en una banda de punk rock, pero hoyes el estilo acústico el que impregna y caracteriza su indie folk en solitario.

Messura

En el último ACTUAL, saltaron al escenario junto a Ariel Rot y Kiko Veneno, Rozalén, Coque Malla y Fetén Fetén. Desde hace unos años, Messura se codea con los mejores. La banda riojana ha compartido cartel con Vetusta Morla, Morgan, Berri Txarrak, Amaral o Depedro. El programa Turbo3 (Radio3) seleccionó su primer disco de larga duración, "Animal" (2019), entre los mejores del año y también pudimos ver a Diego, Germán, David y Joselu en "Un País Para Escucharlo" (TVE 2).





A medio camino entre el post rock más atmósferico y el rock alternativo más enérgico, esta genuina formación de siete (hay que sumar el trío de cuerdas formado por Irene, Marta y Sara) aporta una sonoridad especial en sus directos. Tres singles -"Frágil", "Reinass" e "Iguales"- han anticipado lo que será su esperadísimo próximo EP "Frágiles".

Maximiliano Calvo

Las canciones de Maximiliano Calvo transmiten melancolía por la identidad difusa. Es música de raíz, con desgarro. El rosarino, que se presentó en sociedad como Intrépido Navegante, se ha embarcado a sí mismo en una travesía por el legado musical de Latinoamérica. "El lío de Maximiliano" (2021) es su flamante álbum de debut. Lo mismo se atreve a versionar el “Estando contigo” de Marisol que a cortejar a María Jiménez en “El lío”. En el escenario se lía una fiesta canalla en la que resplandece su carisma.





Calvo conduce en un viaje espiritual donde suenan los ecos de tambores y bandoneones, el relato de los inmigrantes que una vez encallaron en la costa americana. Jazz, tango, flamenco, cumbia, bolero y ritmos urbanos de ascendencia rockera hilvanan el hilo musical de este bar nocturno.

Fetén Fetén

Jorge Arribas y Diego Galaz son desde 2009 Fetén Fetén. Estos exploradores de sonidos se inspiran en la música tradicional y popular de baile, e incorporan matices renovadores a su repertorio. Hacen armonías con el lenguaje del alma. En sus directos, suenan instrumentos convencionales junto a serruchos, violines trompeta o flautas silla de camping. Se baila a ritmo de fox-trot, vals, chotis, seguidillas o habaneras.





Junto al compositor y productor Sebastian Schon, el dúo burgalés publicó en 2021 "Cantables II", un disco en el que las voces de Rozalén, Bunbury, Depedro, Kevin Johansen, Guitarricadelafuente o Fito Cabrales se suman a una instrumentación siempre maravillosa. Arribas y Galaz, que acompañaron a Ariel Rot y Kiko Veneno sobre el escenario de ACTUAL 22, garantizan una gran gran experiencia sonora. Sus piezas suenan a clásicos instantáneos.

Romeromartín

Para Álvaro Romero Martín, el arte es promiscuo por naturaleza. El de El Puerto de Santa María es un artista incómodo, aventurero y dinamitador de géneros. Su música transita la víscera poética de Lorca y el expresionismo molesto de Val del Omar. Cante tradicional y sonidos electrónicos ponen en órbita la poesía homosexual y letras propias para entregarse a una libertad desconocida. Los tablaos se renuevan y el disfraz ya no es necesario.





Es flamenco 2.0. En el primer disco de Romeromartín, 'Manifiesto' (2020), conviven el cante tradicional y la música electrónica. El artista gaditano es la voz y la mitad de un dúo que completa Toni Martín en la producción. Este proyecto nace contra los prejuicios. Es una ofrenda a la parte femenina que siempre ha estado menospreciada y extramuros.

Maui

La conocen como la Björk de Utrera porque Maui es una artista única que sorprende con su estilo, su música, su chispa y su arte. Su sello es el flamenco fusión que acuñó durante sus años en Granada, cuando entró en contacto con músicos muy diversos, procedentes del jazz, del pop, del clásico o del son cubano. A ella, que nació en la cuna histórica del flamenco, le gusta experimentar, mezclar, jugar. "Por arte de magia" (2019) está cargado de letras cocinadas a fuego lento y sin aditivos. Fernando Illán ha capitaneado la producción del quinto disco publicado por la utrerana -tres junto a los Sirénidos y dos en solitario-.





El compás de Tomasito o la flauta de Jorge Pardo condimentan el repertorio. Maui disfruta del camino sin saber a dónde llegar. Porque la música es la mejor locura que se puede vivir.

León Impala

León Impala es una emboscada musical. Un nombre que es un juego de apellidos. Dos actores, el arnedano Chema León y Diana Palazón, nos acechan tras un telón cinematográfico. Juntos, engendraron este proyecto de música independiente hace un lustro en Madrid. León Impala es la atmósfera épica que lo envuelve todo. Capa de sonido sobre capa de sonido, melodía sobre melodía, la densidad crece.

El ambiente de post rock aísla y reconforta. Queque Maroto -batería- y Ester Rodríguez -bajo- se integraron después en el grupo y nació 'El Plan'(2019), un primer disco de larga duración que muchas publicaciones especializadas situaron como uno de los más interesantes y potentes de aquel año. León y Palazón abrazan lugares medios, voces más veladas, suenan a Slowdive o My Bloody Valentine. Su primer concierto en Logroño será en ACTUAL.

Karmento

Ella se autodefine como “la típica cantautora que llena armonías con letra y acaricia la guitarra”. Karmento es el alter ego cercano, los pies enraízados en la tierra, de Carmen Toledo. Desde Bogarra, en la sierra albaceteña, se presenta una artista manchega que se rodea de música y músicos que aman la vida y la libertad de las callejuelas y los ríos. Juntos celebran la naturaleza, la belleza rural. Sopla el aire, corre el agua y en las raíces encontramos preguntas que son canciones.





Desde que publicó en 2015 'Mudanzas', Karmento ha vivido en el vértigo y la mutabilidad. Es cantautora, sexóloga, youtuber, bloguera, politóloga, escritora y organizadora de eventos. Y 'Este devenir' (2020) es más madera en la caldera de la locomotora. Su último álbum camina entre el folcklore y el pop. Nos habla de anhelos perdidos, del exilio, del retorno, de los orígenes y de las ramas.