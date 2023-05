El riojano Fernando Llorente confirma su retirada del fútbol en sus redes sociales

El delantero riojano, Fernando Llorente, (Rincón de Soto. 1985) ha confirmado su retirada del fútbol profesional a través de sus redes sociales, aunque, en realidad, desde que dejó el Eibar al final de la pasada campaña estaba sin equipo.

"Un buen día empecé a soñar y poco a poco los sueños se fueron cumpliendo", explica el delantero en un vídeo en el que repasa algunos de sus momentos como jugador desde el Athlétic de Bilbao, con el que debutó en hace casi dos décadas, a los títulos que consiguió con Juventus o Nápoles. https://youtu.be/3XGU4epEsog

También recoge algunos de los goles que marcó en su paso por el Sevilla, el Swansea y el Tottenham en Inglaterra, el Udinese, de nuevo en Italia, y la pasada campaña en el Eibar. "Gracias por ser parte de mi sueño", subraya el jugador, que dedica parte del vídeo a sus partidos con la selección española, en la que participó en el título mundial de 2010.

"Desde muy pequeñito soñaba con llegar a ser futbolista y quién me iba a decir a mí que iba a poder disfrutar y vivir todo lo que el fútbol me ha dado", explica Llorente en un texto que acompaña al vídeo, en el que asegura que "ha sido un camino largo en el que con trabajo, sacrificio, humildad y pasión he podido disfrutar de jugar en grandísimos equipos" donde "siempre he dado lo mejor de mi mismo".

Por eso, "quería agradecer a todos por las oportunidades brindadas y a los aficionados que siempre me apoyáis por el cariño recibido durante todos estos años" ya que "me considero un afortunado por haber podido disfrutar de todos los momentos que el fútbol me ha hecho vivir y por todas las grandes personas, amigos que durante el camino he podido conocer", concluye el jugador.

Llorente acumula en su palmarés un Mundial y una Eurocopa con la selección española, ha sido dos veces subcampeón de la Liga de Campeones; además participó en dos finales de Copa en España con el Athétic, en las que fue segundo y fue el máximo goleador de la Liga española en 2011, entre otras distinciones.